Фото: skyscrapercity.com
Открытия одного из крупнейших барнаульских торговых комплексов в лице "Галактики" ожидают барнаульцы, однако дата запуска второй очереди ТРЦ пока официально не называется.
В настоящее время здесь завершаются все подготовительные работы. По информации портала Amic.ru, преследуется цель организовать открытие второй очереди ТРЦ так, чтобы в комплексе одновременно заработало как можно больше арендаторов.
Ранее, напомним, в "Первой эскалаторно-лифтовой компании", которая занимается в "Галактике" монтажом подъемной техники, сообщали, что техническое открытие торгового центра назначено на 25 августа. Однако в итоге этого не произошло.
Между тем барнаульцы настойчиво интересуются, когда же они смогут увидеть заработавший на полную мощность комплекс. В официальном паблике "Галактики" в социальной сети "ВКонтакте" горожане спрашивают, когда ждать открытия того или иного отдела или магазина.
Администрация группы отвечает им так: "Открытие магазина планируется вместе со всеми отделами второй очереди торгового центра Galaxy. Следите за новостями".
Это, к слову, подтверждает тот факт, что собственники и арендаторы ТРЦ заинтересованы в единовременном открытии.
Напомним, первая очередь "Галактики" в Барнауле заработала в ноябре 2016 года. В конце декабря в гипермаркете "Ашан", ставшем якорным арендатором торгового комплекса, произошло обрушение кровли. В итоге торговый комплекс был закрыт на ремонтно-восстановительные работы. Повторное открытие гипермаркета произошло 19 июня этого года.
Минувшим летом стал известен список основных арендаторов второй очереди комплекса, среди которых значатся магазины "Л'Этуаль", Zara, H&M, Koton, Mango, Pull&Bear, "Снежная королева", Bershka, Stradivarius, "Глория джинс", "Спортмастер", "М.Видео", Ostin, "Аскон", New Yorker.
Кроме того, в "Галактике" заработают такие рестораны быстрого питания, как McDonald`s и Burger King. Здесь же планируется открытие ледового катка и восьмизального кинотеатра.
Комментарии
А зачем она, эта очередь? Сейчас всё есть, можно без очередей обойтись, даже галактических.
глоория джинс по радио говорит что 2-3 сентября открываются