В этом году впервые МГУ имени Ломоносова набрал студентов на космический факультет, пишет "Российская газета".
На новом факультете предлагают несколько программ, в том числе "Методы и технологии дистанционного зондирования Земли", "Государственное управление космической отрасли", "Интеллектуальные технологии смешанной реальности для космических систем", "Физические условия космического пространства и планирование космических миссий".
Студенты факультета будут проходить практику в РКК "Энергия", Центре подготовки космонавтов имени Гагарина и других организациях.
"Уже во время учебы на факультете ребята смогут начать работать над реальными задачами", — рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он отметил, что сейчас разрабатываются новые магистерские программы и программы специалитета. В 2018 году планируется начать набор студентов на первые курсы по этим программам.
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