Студентка из Иркутска наняла киллера для убийства родителей, не разрешивших оставить найденного на улице щенка, сообщает РЕН ТВ.
Девушка объясняет свое желание поквитаться с родителями тем, что неимоверно устала от извечного давления с их стороны. К тому же, как она отметила, давно мечтала освободиться от этого бремени.
Студентка, заплатив киллеру аванс в 10 тысяч рублей, написала расписку, в которой гарантировала доплатить еще 200 тысяч после исполнения контракта.
Родители девушки полагают, что причиной, по которой дочь решилась закрыть глаза на наличие в УК статьи "Организация приготовления убийства двух лиц по найму", явились извечные семейные ссоры.
Теперь избалованной девушке грозит до 20 лет колонии.
Комментарии
Как узнали то? Киллер сдал?
Киллера конечно в ВКантакте нашла.
1.09.2017 12:06!!!СОБАКА