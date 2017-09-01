Член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова рассказала "Парламентской газете", что наделение педагогов статусом государственного служащего позволит повысить им уровень жизни.
"Может быть, педагоги могли бы стать госслужащими, это позволит обеспечить им и хорошее пенсионное обеспечение, и систему отдыха", — сказала Аршинова.
Она также предложила подумать над более гибкой системой стимулирования труда учителей: "За классное руководство нельзя платить "копейки", это воспитание, и добавка в данном случае должна быть существенной".
Аршинова признала несправедливой существующую разницу в оплате труда педагогов, работающих в разных регионах: "Неважно, где был подготовлен "стобалльник" - в Москве или в Чебоксарах. Но в Чебоксарах педагог получает несоразмерно меньше московского учителя".
Ее коллега, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин уверен, что зарплата педагогов в детсадах, школах и в допобразовании должна быть не ниже средней.
"По данным Общероссийского народного фронта, в 75 регионах России из 85 не исполняется указ президента в части повышения оплаты педагогического труда. Зарплата в детских садах, школах и в дополнительном образовании должна быть не ниже средней не только по региону, но и по Российской Федерации, чтобы не было такого дикого неравенства, как сейчас", — отметил Смолин.
При этом, по его мнению, достойную зарплату педагог должен получать за одну ставку, а не за несколько: "Сейчас, если верить ОНФ, нагрузка учителя составляет по 30 часов в неделю, а должна быть 18 часов".
Комментарии
Не в нашем царстве-государстве. Тут "отцам нации" самим не хватает - содержание дворцов-пароходов, а также многочисленной челяди влетает в копеечку.
сделать з/п как у рядовых госслужащих, отпуск 28-35 дней, а не 51 день...и ежегодный отчет о доходах, расходах...