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Дом маленьких миллионеров: в небольшом алтайском селе открыли новую школу

, ИА "Амител"
Губернатор попросил школьников ответить на заботу властей качественной работой, знаниями и хорошими оценками

В селе Юдиха Тюменцевского района Алтайского края накануне 1 сентября открыли новую школу. На торжественном мероприятии присутствовал и глава региона Александр Карлин.

Губернатор отметил, что сегодня каждого школьника из новой школы можно считать миллионером.

"Каждый школьник – миллионер. Даже больше, чем миллионер. При строительстве новой школы каждое ученическое место обошлось в сумму, превышающую миллион рублей. Я считаю, что старая школа не очень правильно эксплуатировалась. Она могла бы дольше прослужить. Но надо этот опыт учесть и к школе относиться более бережливо и трепетно. Она построена не на одно десятилетие. Мы надеемся, что учеников будет прибавляться в этом селе. Здесь сельхозпредприятия работают, село расположено правильно с точки зрения логистики", — заявил глава региона.

Новое здание Юдихинской школы построили меньше чем за год. Старое пришло в негодность: полы проваливались, столовая не работала. Ее закрыли по требованию Роспотребнадзора. Причина – ненадлежащие условия организации питания.

Сегодня ребята начинают новый учебный год в новых классах. Также в распоряжении школьников новый спортивный зал, душевые, столовая, компьютерный класс.

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"Для всех нужно создать надлежащие условия: здания и помещения, современное качественное питание, создать условия для занятия физкультурой – это огромные средства, я бы вас попросил, чтобы это понимание было у вас. Я не хочу вас корить этим, но забывать об этом не следует", — добавил глава региона.

Школу в селе Юдиха Тюменцевского района построили по федеральной программе создания дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. Школа рассчитана на 88 учеников. Строительство обошлось более чем в 90 миллионов рублей. Средства выделили из краевого бюджета. В новом учебном году за парты в этой школе сядут 70 учеников, среди них 11 первоклассников.

Александр Карлин также попросил ребят ответить на заботу властей качественной работой, знаниями и хорошими оценками. В свою очередь, директор новой школы пообещала, что к завершению учебного года в школе будет минимум 80 пятерок. Губернатор отметил, что он не будет проверять данное обещание, потому что это за него сделает жизнь.

"У них жизнь результат проверит. Я-то ладно, я добрый, могу и что-то смягчить. Жизнь потом спросит и не только за пятерки, но и за многое другое. Я в старой школе был, помню, какой она была, и дети помнят, в каких позорных условиях приходилось учиться. Холод, проваливались полы в столовой, много всего было интересного", — отметил Карлин.

 

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Комментарии

1.09.2017 11:59
Шашлык

Что-то не написали про то, что вокруг школы нет вообще асфальта и благоустройства территории, грязь, все в полусыром состоянии....

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1.09.2017 12:07
Эрг Ноор

Нашел на чем акцент сделать первоклашкам.Жлоба что ли давит.
Услугу надо же оказали.Ребятам пофиг ваши разборки с баблом-должна быть благоустроенная школа и все.Мне в советах голову не парили во что,что то обошлось там государству.

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1.09.2017 12:13
- гость -

А с какого перепою Юдиха стала отдаленной деревней? Через нее трасса Барнаул-Камень на Оби-граница Новосибирской области проходит. Да и находится ближе к Барнаулу, чем тот же Камень не говоря уже о Рубцовске или Славгороде.

0  0
1.09.2017 12:14
- гость -

Здесь сельхозпредприятия работают, село расположено правильно с точки зрения логистики", — заявил глава региона.

это он себе в заслуги что ли пытается приписать?

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1.09.2017 12:17
- гость -


это он себе в заслуги что ли пытается приписать?

Ага. Предприятия работают, несмотря на все его усилия. ) Ну и первый камень под фундамент первого дома однозначно его далекий предок устанавливал. Просчитав перед этим логистику.

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1.09.2017 12:23
- гость -

товарищ опять путает свой карман и государственный

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