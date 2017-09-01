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Дневной стационар Алтайского краевого кардиологического диспансера в Барнауле расширят в два раза, сообщили в региональном Минздраве.
В настоящее время ведутся строительные работы в новом помещении дневного стационара. В итоге здесь появится палата на 12 коек, работающая в две смены.
"На данный момент в распоряжении данного отделения имеется палата на 6 коек. Таким образом, дневной стационар сможет принимать в два раза больше пациентов", — добавляют в краевом министерстве.
Все это позволит снять часть нагрузки с кардиологических отделений, а медицинская помощь для жителей края в условиях стационара круглосуточного пребывания станет более доступной.
Отметим, что отделение дневного стационара предназначено для диагностики и лечения пациентов, которым не требуется круглосуточное наблюдение и уход.
Комментарии
Как городской житель, я попал в кардиоцентр за месяц с периода первого обращения в районную поликлинику. Жители не краевой столицы жалуются, что тратят по полгода и более. Спасибо краевым олухам за развал районной медицины.
с 6 до 12 коек на край с населением 2,5 млн жителей. спасибо партии родной