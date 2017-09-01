Стипендии студентов всех российских вузов с 1 сентября будут проиндексированы на 5,9%, то есть на уровень инфляции, пишет "Парламентская газета".
"Со всеми образовательными учреждениями мы заключили соглашение о предоставлении субсидии на выплату стипендий", — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева, уточнив, что средства на индексацию выплат в федеральном бюджете заложены.
Она отметила, что увеличенные стипендии будут получать как вновь поступившие, так и студенты, продолжающие обучение.
Предполагается, что в дальнейшем рост стипендий продолжится. Так, в 2018 году планируется увеличить их на 4,8 процента, в 2019 году — на 4,5 процента. Исходя из этого, минимальный размер стипендии в 2017 году составит 1419 рублей, в 2018 году — 1487 рублей, а в 2019 году речь идет уже о сумме в 1554 рубля.
По официальной статистике, в настоящее время в России насчитывается почти 4,5 миллиона студентов вузов. Размер минимальной академической стипендии составляет 1340 рублей, социальной — 2 200 рублей; в колледжах — от 540 до 809 рублей.
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