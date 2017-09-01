Букеты, первые звонки, счастливые лица родителей, встревоженные взгляды первоклашек, слова напутствия и поздравление с Днем знаний. Сегодня, 1 сентября, социальные сети буквально "завалены" фотографиями со школьных линеек.
Смотрите, чем делятся жители краевой столицы в Instagram.
Егор Владиславович первоклассник🔔📖📚🎈🎊Когда приехали в школу, он очень переживал☺️ . #my#live#love#2017#1сентября#первыйкласс#линейка#племяш#егор . #Барнаул#Новосибирск#Кемерово#Красноярск#Краснодар#Сочи#Адлер#Туапсе#Геленджик#Нальчик#Ростов#Пенза#Липецк#Пермь#Воронеж#Самара#Оренбург#Астрахань#Питер#Москва
Мы так рады!! Таааак рады!! 😂 с Новым годом всех! #1сентября #школа #ученик #алтай #горныйалтай #дождь #barnaul_ru #barnaul #инстабарнаул #барнаул #пабликалтай #altay_russia #altay_region #село #village #villagelife #barnaul_ru #instabarnaul #instaaltay #cool_altay #gorod_barnaul #altay_stories #go_barnaul #russian_trip #instagramrussia #photogram #photodeily #picture #photoshoot #photographer #russianlands
Мама привела дочь в первый класс 😜. Всё весьма символично! Сын пошёл в первый класс, а вместе с ним и мы все. Вот и получается, что давно забытое чувство "Первый раз в первый класс" пришло ко всем нам благодаря сыну ❤️. Нас ждут незабываемые 11 лет учёбы 🤓. Пора потихоньку вспоминать то чему когда-то сами учились 😂. #семья #первыйкласс #гимназия42 #первыйразвпервыйкласс #учитьсяучиться #барнаул
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