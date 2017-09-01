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Петицию с призывом признать американского инвестора и финансиста Джорджа Сороса террористом подписали более 60 тысяч граждан США, передает РИА "Новости".
Документ адресован президенту Дональду Трампу. Текст петиции размещен на сайте Белого дома. В нем, в частности, отмечается, что "Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан".
В этой связи делается вывод о том, что Сорос, его организации и их члены должны получить статус террористов. Имущество же инвестора, как утверждают сторонники петиции, должно быть конфисковано.
Напомним, деятельность Джорджа Сороса оценивается в мире крайне неоднозначно. Одни называют его финансовым гением, другие — спекулянтом. Что касается влияния Сороса на политику, то фонды финансиста многократно обвиняли в том, что они имели отношение к смене власти в различных государствах.
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кассир ЦРУ