Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов разрабатывает проект закона о 12-летнем обучении в школах, сообщает РИА "Новости".
Чернышов уверен, что такое нововведение позволит устранить ряд недостатков нынешней системы образования, среди которых — перегрузка обучающихся, что отражается на здоровье школьников, а также их "натаскивание" на ЕГЭ и многое другое.
По мнению Чернышова, переход на 12-летнюю систему позволит ввести раннюю профессиональную ориентацию школьников, разгрузить учеников и сохранить здоровье детей, усилить личностную ориентацию образования и развить дополнительное обучение.
Ранее парламентарий поддержал возможный перенос начала учебного года с 1 сентября на 1 октября.
Депутат предлагает изменить структуру образования следующим образом: первая ступень – с 6 до 10 лет (1-4 классы); вторая ступень: основная общеобразовательная школа – с 10 до 16 лет (5-10 классы); третья ступень: полная средняя общедоступная школа – с 16 до 18 лет (11-12 классы).
Комментарии
Решили совсем сделать идиотов из детей?
итак на год больше в школе учатся и в вузах на год больше.
Зачем еще год? наши дети способны усвоить программу за 10 и 5 лет, как это было в СССР, так зачем же это нужно???
всё просто, это способ сокрытия безработицы и дополнительной дойки родителей.
чем позже великовозрастные дети начнут работать- тем ленивей они будут, тем глупее
Чтобы потом сразу в армию? Всех, поголовно.
а его то собственные дети учились в школе?