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Депутат от ЛДПР предложил "подарить" детям лишние два года в школе

, ИА "Амител"
Таким образом, дети будут учиться в школе с 6 до 18 лет

Фото: usa.one

Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов разрабатывает проект закона о 12-летнем обучении в школах, сообщает РИА "Новости".

Чернышов уверен, что такое нововведение позволит устранить ряд недостатков нынешней системы образования, среди которых — перегрузка обучающихся, что отражается на здоровье школьников, а также их "натаскивание" на ЕГЭ и многое другое.

По мнению Чернышова, переход на 12-летнюю систему позволит ввести раннюю профессиональную ориентацию школьников, разгрузить учеников и сохранить здоровье детей, усилить личностную ориентацию образования и развить дополнительное обучение.

Ранее парламентарий поддержал возможный перенос начала учебного года с 1 сентября на 1 октября.

Депутат предлагает изменить структуру образования следующим образом: первая ступень – с 6 до 10 лет (1-4 классы); вторая ступень: основная общеобразовательная школа – с 10 до 16 лет (5-10 классы); третья ступень: полная средняя общедоступная школа – с 16 до 18 лет (11-12 классы).

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

1.09.2017 13:43
- гость -

Решили совсем сделать идиотов из детей?
итак на год больше в школе учатся и в вузах на год больше.
Зачем еще год? наши дети способны усвоить программу за 10 и 5 лет, как это было в СССР, так зачем же это нужно???
всё просто, это способ сокрытия безработицы и дополнительной дойки родителей.
чем позже великовозрастные дети начнут работать- тем ленивей они будут, тем глупее

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1.09.2017 13:55
- гость -

Чтобы потом сразу в армию? Всех, поголовно.

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1.09.2017 14:00
макюсша

а его то собственные дети учились в школе?

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