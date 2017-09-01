Обязательную сертификацию приборов учета предлагается начать ровно через год — с первого сентября 2018 года.
Первого сентября истек срок, до которого правительство по поручению президента Владимира Путина должно было обеспечить внесение изменений в законодательство по установлению обязательной сертификации приборов и средств учета коммунальных ресурсов.
Путин дал поручение 18 апреля в Великом Новгороде, когда ему рассказали об увеличившемся числе случаев появления низкокачественных зарубежных приборов учета, которые выдаются за отечественный товар.
В августе в Минпромторге отчитались, что разработали проект правительственного постановления. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, было предложено дополнить разделами: "4213 Приборы для измерения количества жидкостей и газов", "4218 Приборы для измерения количества тепловой энергии" и "4228 Приборы для измерения электрической энергии".
На данный момент документ находится на рассмотрении кабмина.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, обязательная сертификация не только будет ориентировать потребителя на качественную продукцию и исключит неточности в расчетах коммунальных услуг, но и поспособствует развитию конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и международном рынках.
Указанную процедуру будут осуществлять профильные органы по сертификации, которые получили аккредитацию в Национальной системе аккредитации, добавил Мантуров.
О возможной стоимости сертификации по-прежнему ничего не сообщается, как и о том, кому придется за это платить.
Комментарии
Когда же они лопнут от жадности????Не знают уже как народ раздеть- разуть потехничнее)))
По мнению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, энергокомпаниям следует самим взять на себя расходы за поверку бытовых счетчиков. Кроме того, она заявила, что следует пересмотреть нормы частотности поверок приборов учета.
«Зачем раз в пять лет проводить поверку и подтверждение, если приборы работают 10-20 лет без сбоя?» — сказала она. При этом она подчеркнула, что каждая поверка требует времени и стоит немалых денег. «Мы подрываем авторитет отечественных производителей, если вводим такие частые режимы проверок и вешаем эти проблемы на граждан», — заявила спикер Совфеда.
«Пусть занимаются этим энергопоставляющие компании, пусть они берут на себя эти расходы», — сказала она. Матвиенко также отметила, что нынешний порядок проверок «раздражающе» действует на людей.
«Надо пересмотреть нормативную базу», — констатировала она и поручила комитету по соцполитике вместе с министерством энергетики отработать эту тему. «Очень много жалоб поступает от губернаторов и граждан. Мы не имеем права на граждан вешать эту нагрузку», — заключила спикер.
1.09.2017 13:54
- гость -Думаю Валя озвучила мнение посоветовавшись ...