Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев в эфире телеканала "Россия 24" поделился своими взглядами на вопрос повышения пенсионного возраста.
По мнению Исаева, пенсионный возраст можно повысить еще для нескольких категорий россиян по аналогии с госслужащими.
Депутат отметил, что в вопросе пенсионного возраста следует использовать дифференцированный подход. В этой связи он напомнил, что с текущего года начинает постепенно увеличиваться возраст для государственных и муниципальных служащих.
"Это не вызвало ни массовых протестов, ни волнений", — заявил депутат.
Повышение возраста выхода на пенсию для чиновников будет происходить постепенно: ежегодно по полгода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Комментарии
Сначала сажают за любой митинг, потом говорят что протестов нет!!! Так и живем!(((
Как это - протестов нет? Я - против! (госслужащих не имею в виду, они за свои зарплаты и льготы могут и вообще без пенсии прожить, особенно которые повыше рангом).
продолжительность жизни увеличилась за счет постоянно прибывающих мигрантов - это понятно и ежу. Но депутаты лапшу вешают грамотно
для чиновников можно сразу на 5лет,протестов не будет и забостовок тоже