Марш сквозь слёзы: как прошло 1 сентября у барнаульских кадетов

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Торжественная линейка по случаю 1 сентября прошла в МБОУ "Барнаульский кадетский корпус". В военную школу в этом году поступило 120 первоклашек. Перед строем классов на плацу выступили директор школы, представители силовых структур города с напутствующими пожеланиями.
Некоторые первоклашки не смогли сдержать слёз, другие же бодро скандировали стихи.
Предлагаем вам посмотреть, как прошел День знаний в кадетской школе.
Комментарии
Смешные фотографии! А кого на стуле короновали? Это что за обычай?
Пахана, видать. Видишь, уже за чубы таскают?
А что это за наряды турецкие на девочках?