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Следственный комитет проводит проверку в связи с пропажей 24-летней бийчанки Екатерины Шишковой — в СКР полагают, что девушка может намеренно скрываться от правоохранителей.
В региональном управлении СК напоминают, что молодая жительница наукограда ушла из дома 6 июля и перестала связываться с родственниками.
"Мать, обеспокоенная судьбой дочери, в середине августа обратилась в правоохранительные органы с заявлением о ее розыске. Установлено, что женщина неоднократно уходила из дома, кроме того, она подозревается в совершении преступления и с целью избежать ответственности может скрываться от следствия", — добавляют в ведомстве.
Последний раз девушку видели 17 августа в Бийском районе в гостях у местного жителя.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-02, 8 (3852) 393-433, 8-905-986-4823 или 02.
Комментарии
И чего на физиогномику гонят? Когда все на лице написано