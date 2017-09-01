Видео от Поклонской заблокировали на YouTube за разжигание ненависти

Администрация YouTube заблокировала за разжигание ненависти видеоролик, опубликованный депутатом Госдумы Натальей Поклонской в своих соцсетях — ранее она встроила ссылку на видео в своем сообщении в Facebook и Twitter.

"Это видео было удалено из-за нарушения правила YouTube по разжиганию ненависти", — теперь сообщается на том месте, где еще вчера было видео. При этом предлагается подробнее ознакомиться с информацией о борьбе с разжиганием ненависти в России.

Само видео появилось 21 августа, однако просмотров у ролика было мало, так что остается только гадать, каким именно образом видео появилось в фокусе зрения депутата и экс-прокурора Крыма.

Поклонская в четверг, 31 августа, опубликовала ссылку на ролик на своей странице в Facebook и продублировала в своем Twitter. После этого ролик был заблокирован администрацией ресурса — буквально через несколько часов.

Само сообщение Поклонской по-прежнему находится в ее соцсетях. Правда, видео уже не посмотреть.

Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть голова козы, если крови на всех не хватит? https://t.co/EItJVYdMMD — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 31 августа 2017 г.

Авторы видео разоблачали актера, сыгравшего Николая II в фильме "Матильда". Утверждалось, что Ларс Айдингер является сатанистом.

Также давался ответ на вопрос, зачем сатанисту сниматься в роли "Последнего Царя Российской Империи — святого Русской Православной Церкви". В течение всего видео предлагалось действовать, в том числе и запрещенными на территории России методами, дабы как минимум не подпустить фильм к большим экранам, как максимум — вообще "стереть".

Поклонская прикрепила к ссылке на видео небольшое и емкое сообщение: "Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть, голова козы, если крови на всех не хватит?" Таким образом, она отметила, что "сатанист" Айдингер специально, буквально насмехаясь над православными, играет роль святого Николая II, в то время как общество не обращает внимания на "сатанинские знаки".

Примечательно, что о крови Поклонская говорила и немногим ранее — в этот же день, комментируя нападение неизвестных в ночь на 31 августа на здание, в котором находится студия режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Нападавшие бросали бутылки с зажигательной смесью.

"Может быть, Учителю и есть кому сказать по поводу недопустимости обливания кровью меня и государя, но мне не к кому обратиться по поводу "коктейля Молотова". Кто это сделал? Может быть, стоит поинтересоваться у режиссера Учителя? Может быть, это все один сценарий, чтобы вы потом задавали мне подобные вопросы?" - заявила Поклонская, заодно прокомментировав и "перформанс" феминисток с ее портретом и изображением Николая II.

Этими словами Поклонская ответила на просьбу журналистов обратиться к своим сторонникам, которые "радикально выражают мнение", и призвать их к мирному диалогу. "Я не знаю, о каких сторонниках вы говорите", — сказала Поклонская, отказавшись давать оценку нападению на студию Учителя.

А вот ее коллега по Думе Евгений Ревенко на своей странице в Facebook не постеснялся дать оценку. Он назвал попытку поджога офиса режиссера "преступлением и чистой воды экстремизмом" и связал подобные радикальные действия с выходом за запретную "красную черту".

"Я призываю правоохранительные органы самым тщательным образом расследовать и найти виновных как в поджоге студии в Питере, так и тех, кто выступает с угрозами в адрес общественных деятелей и журналистов. Найти и предать суду", — написал Ревенко.

Известно, что ранее Учитель получал угрозы от активистов организации "Христианское государство — Святая Русь" (как отметили в соцсетях, даже логотип этой организации намекает на погромы — крест и два меча). Также активисты разослали кинотеатрам письма с требованием отказаться от проката "Матильды". В противном случае, если директора кинотеатров не внемлют требованию, православные активисты угрожали сжигать здания.