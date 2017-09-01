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Самую современную школу №133 в Барнауле на 650 учеников с бассейном, несколькими спортивными площадками и стадионом с искусственным газоном открыли 1 сентября в квартале "Дружный". Строительство учреждения началось весной прошлого года и завершилось на три месяца раньше срока. Подрядчиком выступила компания "Жилищная инициатива", а общая стоимость составила более 500 миллионов рублей, 327 миллионов из которых были выделены из федерального бюджета.

На первую линейку в истории школы прибыли губернатор Алтайского края Александр Карлин, Сергей Дугин, а также директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов, который вручил директору учебного заведения символические ключи.

Ожидается, что новая школа станет венцом квартала "Дружный", где в прошлом году был построен детский сад. Запись в будущую школу началась еще в апреле, и уже вскоре план в 500 учеников был заметно перевыполнен. Тем не менее в школе будут заниматься в одну смену. Также в короткие сроки удалось решить вопрос с кадрами. На днях на работу в школу устроились четыре педагога начальных классов, дети которых также пришли на учебу в заведение. Также в ближайшее время тут построят школу искусств. Каждый класс оснащен кабелем для выхода в интернет, установлены интерактивные доски, построены санузлы и подъемники для детей с ограниченными возможностями. Кроме спортивной площадки также внутри здания есть тренажерный зал, большой актовый зал и спортивный.

По словам директора "Жилищной инициативы" Юрия Гатилова, на данный момент школа №133 самая современная в Алтайском крае. Причем по многим параметрам, начиная с качества строительного материала, заканчивая оборудованием. Несмотря на дождливое лето, строителям удалось закончить все работы в срок.

"Скорость не отразилась на качестве. Школа полностью современная, дети будут довольны. Школа — последний объект, украшение микрорайона "Дружный". Далее микрорайон 2033, и мы там уже начинаем строить два детских сада и школу. Спортивная площадка — образец для подражания. Летом ежедневно на ней занимается около 300 жителей микрорайона", — сказал директор "Жилищной инициативы".

Губернатор Александр Карлин, обойдя заведение, не нашел ни одного дефекта в качестве отделки школы или оборудовании. По его словам, это точно самая лучшая и современная школа в краевой столице. Уже осенью следующего года в Барнауле будет построено еще два таких объекта в новых микрорайонах. Александр Карлин поинтересовался у Юрия Гатилова, сможет ли "Жилищная инициатива", если будут выделены средства, построить в короткие сроки еще и третью школу, на что получил утвердительный ответ. Особенно понравился главе региона бассейн рядом со школой, где дети смогут обучаться плаванию.

Губернатор зашел на урок к первоклассникам, поинтересовался у них, умеют ли они считать до 80, и напомнил о юбилее Алтайского края.

"В этой школе учтены все самые последние достижения в области строительной технологии, оборудования, и она максимально ориентирована, чтобы создать для детей комфортную среду, включая детей с ограниченными возможностями. Год назад здесь построен детский сад, а бассейн будет решать задачу по обучению детей плаванию. Спасибо строителям, тем более сезон в этом году был максимально неблагоприятным. Дожди в июле тормозили процесс, но ни на сроки, ни на качество погодные условия не повлияли. В перспективе на 2018 год у нас в планах построить по самому осторожному варианту две такие же школы только в Барнауле. Но мы будем привлекать дополнительные средства, тем более потребность такая есть", — сказал губернатор Александр Карлин.