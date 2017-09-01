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Самую современную школу в Барнауле открыли на три месяца раньше срока

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Стоимость школы с бассейном и спортивным стадионом составила 500 миллионов рублей

Фото: Amic.ru

Самую современную школу №133 в Барнауле на 650 учеников с бассейном, несколькими спортивными площадками и стадионом с искусственным газоном открыли 1 сентября в квартале "Дружный". Строительство учреждения началось весной прошлого года и завершилось на три месяца раньше срока. Подрядчиком выступила компания "Жилищная инициатива", а общая стоимость составила более 500 миллионов рублей, 327 миллионов из которых были выделены из федерального бюджета.

На первую линейку в истории школы прибыли губернатор Алтайского края Александр Карлин, Сергей Дугин, а также директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов, который вручил директору учебного заведения символические ключи.

Ожидается, что новая школа станет венцом квартала "Дружный", где в прошлом году был построен детский сад. Запись в будущую школу началась еще в апреле, и уже вскоре план в 500 учеников был заметно перевыполнен. Тем не менее в школе будут заниматься в одну смену. Также в короткие сроки удалось решить вопрос с кадрами. На днях на работу в школу устроились четыре педагога начальных классов, дети которых также пришли на учебу в заведение. Также в ближайшее время тут построят школу искусств. Каждый класс оснащен кабелем для выхода в интернет, установлены интерактивные доски, построены санузлы и подъемники для детей с ограниченными возможностями. Кроме спортивной площадки также внутри здания есть тренажерный зал, большой актовый зал и спортивный.

По словам директора "Жилищной инициативы" Юрия Гатилова, на данный момент школа №133 самая современная в Алтайском крае. Причем по многим параметрам, начиная с качества строительного материала, заканчивая оборудованием. Несмотря на дождливое лето, строителям удалось закончить все работы в срок.

"Скорость не отразилась на качестве. Школа полностью современная, дети будут довольны. Школа — последний объект, украшение микрорайона "Дружный". Далее микрорайон 2033, и мы там уже начинаем строить два детских сада и школу. Спортивная площадка — образец для подражания. Летом ежедневно на ней занимается около 300 жителей микрорайона", — сказал директор "Жилищной инициативы".

Губернатор Александр Карлин, обойдя заведение, не нашел ни одного дефекта в качестве отделки школы или оборудовании. По его словам, это точно самая лучшая и современная школа в краевой столице. Уже осенью следующего года в Барнауле будет построено еще два таких объекта в новых микрорайонах. Александр Карлин поинтересовался у Юрия Гатилова, сможет ли "Жилищная инициатива", если будут выделены средства, построить в короткие сроки еще и третью школу, на что получил утвердительный ответ. Особенно понравился главе региона бассейн рядом со школой, где дети смогут обучаться плаванию.

Губернатор зашел на урок к первоклассникам, поинтересовался у них, умеют ли они считать до 80, и напомнил о юбилее Алтайского края.

"В этой школе учтены все самые последние достижения в области строительной технологии, оборудования, и она максимально ориентирована, чтобы создать для детей комфортную среду, включая детей с ограниченными возможностями. Год назад здесь построен детский сад, а бассейн будет решать задачу по обучению детей плаванию. Спасибо строителям, тем более сезон в этом году был максимально неблагоприятным. Дожди в июле тормозили процесс, но ни на сроки, ни на качество погодные условия не повлияли. В перспективе на 2018 год у нас в планах построить по самому осторожному варианту две такие же школы только в Барнауле. Но мы будем привлекать дополнительные средства, тем более потребность такая есть", — сказал губернатор Александр Карлин.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.09.2017 14:58
- гость -

Всегда раздражал этот щенячий восторг ...."Открыли самую лучшую школу или детский сад"......Значит есть худшие? Значит и детей поделили на лучших и худших? По мне раз есть школы и детские сады с бассейнами...так возите туда детей оздаравливаться оттуда где этих благ нет...или организуйте посещение бассейнов бесплатно ....включая сюда доставку и инструкторов со спасателями, забейте в бюджет статью ...посещение аквапарка и т.д. Пусть лучшие педагоги из лучших школ ездят не в такие лучшие и проводят там занятия.....

0  0
1.09.2017 15:07
Г

1.09.2017 14:58
- гость -

Просто в вас денег нет, вот и завидуете. Завидовать надо молча. Были бы -то и жили бы рядом с лучшей школой. Что это за родитель, который не может в современном обществе позволить ребенку посещение бассейна? Сарказм если что.

0  0
1.09.2017 15:08
Иконика

Просто замечательная новость- когда с делано на совесть(с.)

0  0
1.09.2017 15:10
Плаза

Нет,чтобы за детей порадоваться, и тут бочку дегтя прикатили.

0  0
1.09.2017 15:11
Найт

Не понятен сарказм 2 гостей, построили новую школу, радоваться надо.

0  0
1.09.2017 15:12
Райдер

Дети раньше пойдут в школу!Это подарок для города.

0  0
1.09.2017 15:13
Сайрус

Красивая, побольше таких школ нужно, не останавливайтесь на достигнутом.

0  0
1.09.2017 15:23
Виктор

замечательная школа, отличный подарок власти сделали для детей

0  0
1.09.2017 15:25
Сергей

Губернатор заботится о детишках)

0  0
1.09.2017 15:26
- гость -


1.09.2017 15:23
Виктор

Гуля, у тебя после вчерашнего обсера главы города Барнаула, жесткий секас был в кабинете начальника? Или все еще впереди?

0  0
1.09.2017 15:27
Дядя Изя

Отличный подарок на 1 сентября. Приятно учится в новом светлом помещении)

0  0
1.09.2017 15:28
- гость -

пошла толпа по футбольному полю. они же там все вытопчут. а кто потом восстанавливать будет?

0  0
1.09.2017 15:28
- гость -

.09.2017 15:07
Г
1.09.2017 14:58
- гость -

Просто в вас денег нет, вот и завидуете. Завидовать надо молча. Были бы -то и жили бы рядом с лучшей школой. Что это за родитель, который не может в современном обществе позволить ребенку посещение бассейна? Сарказм если что.

С какого перепуга вы решили что я чего то там не могу....., но считаю несправедливым что вы пользуетесь этими благами бесплатно, а я нет....чем вы лучше? Второй момент...вот мы пластиковые окна вставляли за счет родителей, а у вас они стоят...это справедливо? Кроме того, что за пафос "Просто в вас денег нет, вот и завидуете"? Завидуем..... потому как нет возможности ходить в эту новую, но это ни как не связанно с количеством денежных знаков.....К тому же их наличие в большом количестве ни как не компенсирует наличие ума у Вас и вашего ребенка.....Ну и в конце хотелось бы пояснить..., я не против новых школ, я за то что бы ребятишки находились в более или менее равных условиях....Не беру в расчет платные учебные заведения...насколько я знаю эта школа муниципальная....

0  0
1.09.2017 15:30
- гость -

1.09.2017 15:10
Плаза
Нет,чтобы за детей порадоваться, и тут бочку дегтя прикатили.

Порадуюсь конечно, но свои как то ближе, а они в школе без бассейна....поэтому радоваться нечему....

0  0
1.09.2017 15:32
- гость -

то и жили бы рядом с лучшей школой

жить там, где в каждом доме по 3-4 пивнушки? да идите вы в пеший сексуальный тур.
и новое здание не дает гарантии получения детьми нормальных знаний. так что идите в тур.

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