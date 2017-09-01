Фото: mr7.ru
Основным соперником Владимира Путина на предстоящих президентских выборах может стать женщина, например, Ксения Собчак — о таких планах Кремля сообщают "Ведомости", ссылающиеся на источник, приближенный к администрации главы государства.
Согласно данным издания, в целом речь идет о пяти-семи потенциальных женщинах-кандидатах. Аж три из них состоят в "Справедливой России" — руководитель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета СР Ирина Петеляева.
Кроме того, по информации источника, рассматривается вариант женщины-кандидата, не представляющей ни одну из партий. В данном случае в качестве идеального варианта называют Ксению Собчак. Однако далеко не факт, что она согласится на эту роль.
В свое время женщины в России дважды выдвигались в президенты. В 2000 году это была действующий председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, набравшая тогда 1,01% голосов, а в 2004 году — Ирина Хакамада, за которую проголосовали 3,84% избирателей.
Отметим и то, что сам действующий глава государства Владимир Путин до сих пор не сделал официального заявления на предмет того, будет ли он выдвигаться на выборы в 2018 году. Впрочем, не так давно он обещал подумать над этим.
Кстати, напомним, что ранее о готовности выдвинуться в президенты России заявляла мать-одиночка из Алтайского края, жительница Алейска Елена Климашкина.
Комментарии
Пусек ему мало... Чёт дед совсем труховатый стал, Навального как огня боится, девушек в соперники хочет.
1.09.2017 15:07
- гость -
это вы о себе эссе решили написать?
Собчак? серьёзно, Собчак?
сми так зло шутят
у нас когда-нибудь выборы будут нормальные?
на конкурс красоты пусть выдвигают,особенно Собчак.Пусть сам разгребает ,что надумал сделать в России до конца
Вообще не понимаю зачем выставлять такую толпу. Особенно огорчает что горе-кандидаты в лице Жириновского, Явлинского, Миронова лезут в президенты каждый раз, а набрать хоть более менее приличные проценты не могут. Пусть будет два кандидата с равными правами и доступом к ящику.