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Сельскохозяйственные производители Алтайского края, которые нарушили противопожарный режим, в 2018 году не получат субсидий из регионального бюджета. Списки нарушителей к октябрю сформирует ГУ МЧС региона, сообщает пресс-служба ведомства.
До 30 октября ГУ МЧС по Алтайскому краю предоставит в Минсельхоз региона официальный список агропредприятий, допустивших нарушение пункта 218 Правил противопожарного режима в РФ. Сведения внесут в специализированную базу данных, и на ее основе с февраля по июнь 2018 года министерство будет принимать решения о возможности субсидирования. Соответственно, предприятия, допустившие нарушения Правил противопожарного режима, субсидии оформить не смогут.
В региональном ведомстве отметили, что такое решение на уровне региона было принято в связи с необходимостью пресечь или не допустить ландшафтные пожары. Изменения были внесены в постановление правительства региона об утверждении порядка субсидий аграриям из регионального бюджета.
Кроме того, Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России рекомендовал использовать всем регионам Сибири, Урала и Дальнего Востока опыт Алтайского края в данном вопросе.
"В Сибирском региональном центре МЧС России высоко оценили инициативу Алтайского края и рекомендовали главам всех субъектов Сибири, Урала и Дальнего Востока взять на вооружение алтайский опыт, максимально используя механизмы финансового, материального и административного воздействия в целях защиты населения и территории от пожаров в весенне-летний пожароопасный период", — отметили в ведомстве.
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