Фото: gorodkirov.ru
Рекламу безалкогольного пива предложили запретить в России — соответствующий проект закона, как ожидается, вскоре поступит в Госдуму.
Авторами документа, уточняет RT, выступили зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Фургал и президент межрегиональной общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.
Так, господин Фургал подчеркнул, что когда речь идет о рекламе безалкогольной продукции, интуитивно подразумевается обычное пиво.
"Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок", — уверен депутат.
Более того, парламентарий подчеркивает, что реклама безалкогольной продукции опаснее, чем алкогольной, так как это создает иллюзию безопасности.
Сам проект закона предполагает внесение правок в статью 21 Федерального закона "О рекламе". Сюда планируется внести пункт, запрещающий рекламу продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градусов.
Комментарии
Больше то проблем нет в стране чтоли?
Логично.
Ну тогда и рекламу резиновых женщин запретить!
Реклама безалкогольного пива сродни рекламе онанизма, как замене секса с женщиной. Так что все правильно!