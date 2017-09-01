Фото: youtube.com
Житель Барнаула Евгений запечатлел, как автомобилисты нарушают правила дорожного движения, выезжая с переулка Сейфулинского на парковку ТРЦ "Галактика".
На кадрах видно, что машины проезжают по проспекту Строителей против движения автомобилей, создавая аварийную ситуацию.
Автор видео выражает надежду на то, что после просмотра данного видеоролика соответствующими службами, включая ГИБДД и городской комитет дорожного хозяйства, будут приняты исчерпывающие меры, чтобы исключить ДТП на данном участке.
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