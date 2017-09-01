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На грани фола: барнаулец возмущен массовым нарушением ПДД у ТРЦ "Галактика"

, ИА "Амител"
Житель города запечатлел на видео, как автомобили проезжают на парковку торгового центра по "встречке"

Фото: youtube.com

Житель Барнаула Евгений запечатлел, как автомобилисты нарушают правила дорожного движения, выезжая с переулка Сейфулинского на парковку ТРЦ "Галактика".

На кадрах видно, что машины проезжают по проспекту Строителей против движения автомобилей, создавая аварийную ситуацию.

Автор видео выражает надежду на то, что после просмотра данного видеоролика соответствующими службами, включая ГИБДД и городской комитет дорожного хозяйства, будут приняты исчерпывающие меры, чтобы исключить ДТП на данном участке.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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