Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
В планах городских властей на 2018 год – ремонт 30 дорог в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Список дорог был утвержден еще в этом году на общественном совете. Наиболее значимыми объектами станут улицы Северо-Западная, Антона Петрова, Юрина, 80-й Гвардейский дивизии и проспект Комсомольский. В данный момент ведутся подготовительные работы по составлению дефектных ведомостей на этих объектах. Предлагаем ознакомиться с участками на нашей специальной карте. Более подробнее — читайте в проекте "Новый поворот".
Комментарии
Ещё за эти не отсидели, а уже новые планы строют.
Но где Павловский? Его уже раздолбали. Ремонт по стыкам по всей протяженности. Следующей весной там ездить станет невозможно.
Очень много сделают. И главное чественно делают
За качество не стыдно перед гостями города.
Матвейка беги ко мне- опять эротическая новость с утра! Беги сынок,изстрадалась вся.
Дороги в этом году сделали просто замечательно! Еще бы подрядчик все собрались, чтобы потом опять не переделывать дороги.
Чего - чего но дороги починили много. Масштаб ремонта просто шокирует. Никогда еще такого не было, чтобы власти так капитально занялись ремонтом дорог.
Большой баланс в ремонте дорог играет ЕР, это несомненно и не для кого не секрет. Партия хорошо помогла городу, и несомненно пройдут теперь на выборах.
Жалко, что в 2018 году дорог меньше отремонтируют чем в этом. Ну хотя, может в этот раз подрядчики постараются
а что С.-Западная разве убитая? от Ленинского до А.Петрова вполне нормальное качество
Вах! Как харашо пают!
троллятина мгеровская, а почему когда едешь по свежесделанным 50 лет СССР, С.Армии, то машина качается? а на других дорогах нет. рукозадые надсмотрщики за работами были?
Не зря Мы Сергей Иванычя избрали, и опять переизберем.
Подобная конкретика всегда радует- когда есть план меньше проблем .
Внесли ясность, спасибо.
Глобальная, но хорошая затея на благо.
Думаю и дальше эту проблему будут решать и утверждать графики на последующие года
Что ж начало положено, так держать
Мамочка моя родная! Давно столько едросневской швали на Амике сразу не собиралось!
Гущина доделайте, вторую неделю никаких телодвижений! Ждут дождей наверное....
Как они там написали "" вклад ЕР"? На чьи бабки, прихлебатели? Вы твари только к выборам повылазили, а до этого только знали, что то Платон ввести, то акцизы поднять, то образование ухайдокать с медициной, вы когда-нибудь пытались в 14ю поликлинику талон получить? А потом по пяти разным зданиям побегать по врачам? Коммуналка каждый год не зависимо от зарплаты растёт , бензин как на дрожах растёт, хотя цена на нефть упала за три года в 2(ДВА) раза, а они всё сказки рассказывают ка средняя зарплата составляет 37.000 рублей! Где она в Алтайском крае?Средняя в 37 тысяч? Балаболы на букву "П" со знаком 3,14... Зато себе в думе абсолютным большинством они подняли зарплату до 400.000(ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ) в месяц!
4.09.2017 09:44
- гость -
Мамочка моя родная! Давно столько едросневской швали на Амике сразу не собиралось!
Да это один клоун строчит.
Мамочка моя родная! Давно столько едросневской швали на Амике сразу не собиралось!
Потерпите до 10го. Потом их смоют в унитаз.
Лещенко в сравнении с Нашым Левушкой -ученик начальной музыкальной школы!
"Потерпите до 10го. Потом их смоют в унитаз."
Согласны с вами, только за 15 лет они уже не просто надоели, они уже ЗАДОЛБАЛИ! Любители 400.000 х зарплат для себя любимых и акцизов с платонами для населения...
А что там про Манифест ЕР слышно? Помнится обещали нам:
Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнётся:
программа модернизации энергетического комплекса
массовое строительство индивидуального жилья
программа развития новой транспортной сети России
технологическая революция в российском сельском хозяйстве
быстрый рост доходов всех категорий граждан
В результате, уже
В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России
В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жильё, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода
К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» России
К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие
К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики
Скажете, что этого не может быть? Это будет! Мы — партия «Единая Россия» — сделаем это!
Меня и мою семью особенно интересуют следующие позиции :
В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России
В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жильё, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода
АУУУУ!!! Где вы и ваши обещалкиииии?????
АУУУУ!!! Где вы и ваши обещалкиииии?????
А что не так?
В 2004 году плата за ЖКХ была минимум в два раза меньше, чем сейчас
Каждый получает свою долю от природных богатств - просто у кого-то она 0, а у кого то пара миллионов в месяц
работа по профессии - образование видели? Нет нормального образования - нет нормальной работы.
Про жилье - сейчас каждая семья имеет жилье, достойное 3-го тысячелетия в Российской Федерации под руководством Путина и ЕР.
Так что все выполнено)))
Солнечная поляна - Павловский тракт ,так и нет этой дороги..в 2016 начали и все....
гостю 9:53 плюсану
4.09.2017 10:11
- гость -
А что там про Манифест ЕР слышно? Помнится обещали нам:
Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнётся:
ЭТОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО, ЭТО ФЕЙК. ДА... ПОЛУЧИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НО НИКОГДА ЕДРО ЭТОГО НЕ ОБЕЩАЛА...
ЭТОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО, ЭТО ФЕЙК. ДА... ПОЛУЧИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НО НИКОГДА ЕДРО ЭТОГО НЕ ОБЕЩАЛА...
Может, в силу возраста, Вы не помните эти листовки, раздаваемые активистами ЕР? Как и стратегию Барнаул - 2018?
4.09.2017 11:39
- гость -
ЭТОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО, ЭТО ФЕЙК. ДА... ПОЛУЧИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НО НИКОГДА ЕДРО ЭТОГО НЕ ОБЕЩАЛА...
Может, в силу возраста, Вы не помните эти листовки, раздаваемые активистами ЕР? Как и стратегию Барнаул - 2018?
Про стратегию Барнаула 2018 - спорить не буду, не помню, что там было.
А про 2004 года на 100% уверен, потому что разбирался в вопросе, ЭТО ФЕЙК.
А про 2004 года на 100% уверен, потому что разбирался в вопросе, ЭТО ФЕЙК.
Даже на пл. Октября плакат висел.
А почему пр. Ленина от Матросова до ул. Северо-Заподной не поставили в план? Этот участок же Схалтурили ремонт.
Выборы пройдут, а потом на 2018 год, скажут нет денег на дороги, и опять до следующих выборов, а зачем делать ул.Северо-Западную в сторону импокар, там одни фирмы пусть и делают за свой счет, там только 21 ходит утром и потом вечером, а вот Кулагину давно пора делать, уже надоели каждый год латаю заплатками, сколько заплаток поставили можно было всю улицу сделать заново, да и вообще нужно делать дороги где ходит общественный транспорт, а не там где находятся одни предприятия.
Солнечная поляна - Павловский тракт где дорога!,
Шумакова - хоть бы ямочный ремонт сделали...
Титова - сняли асфальт в мае около сквера. Так и стоит.
Внатуре. А как же Титова?
Даже на пл. Октября плакат висел.
Конечно висел и кстати долго висел. Эти мммммм.... чудаки на букву "м" чего только не обещали, пока нефть в гору пёрла. Потом 15 лет себе карманы набивали, а теперь латанием ям на дорогах пытаются на себя одеяло перетянуть.
Всех депутатов на зарплату по уровню пенсии, тёща у меня получает 12.300 рэ в месяц и ни воды ни газа ни туалета в доме. А эти обожранные коты по 400.000 рэ ежемесячную зарплату себе вон сделали.
Пипец!
С колен, блин они вставали 15 лет... а теперь на ямки последнее выскребли, лишь бы опять за власть цепляться.
Иуды.
на карте с официального сайта федеральной программы
http://bkd.rosdornii.ru/agglomeration/barnaulskaya/
дорог будет должно быть отремонтировано больше. Это урезают или просто не все показали?
4.09.2017 13:24
- гость -, вам же сказали, что не раньше 2019 года, и то если успешно проторгуют земельными участками под застройку. До момента, пока на "поле чудес" не построят новый квартал дороги там не будет.
Проезд Канатный обещали отремонтировать ещё в 2012 году, а воз и ныне там. Нынче после дождей его размыло до такой степени, что ходить трудно, не то что ездить. Невозможно проехать ни мимо СИЗО-1, ни мимо в/ч 6515 на мост. Мост через Барнаулку тоже скоро рухнет: его подмыло с обеих сторон речки. Если бы не святой источник, смотрители за которым следят и за мостом, и время от времени засыпают промоины, мост уже давно бы слетел в речку.
По моему , проезд Канатный наши власти ремонтировать просто боятся. Боятся, что если приедут посмотреть на наши дороги, то останутся здесь очень надолго. От тюрьмы никто не застрахован, а СИЗО-1 как раз здесь и находится. А судя по коррумпированности наших властей и депутатов это чревато заключением под стражу и надолго. Если вы честный перед народом- сделайте дорогу по проезду Канатному!
Когда будет асфальтирование на улице Проездной от проспекта Красный Текстильщик до улицы Матросова?
Это даже не смешно. Главное для них - вал, а не качество. Вся эта свежеотремонтированная дорожная мутотень не продержится и пары лет. Уже весной вместе с сошедшим льдом и снегом станет прекрасно видно последствия масштабного прошлогоднего "ремонта", а по факту наглого распила бюджетных средств. На радость чиновничеству от дорстроя и всем присосавшимся к нему потребуются очередные сотни миллионов для восстановления порушенного. Песня будет вечной...
Чучмек - купи пилу и пили, не так обидно будет
Это Федеральный проект .который действует во всех регионах РФ!!! Этим гордится не надо !! Что местная власть делает ??????????? Давайте про дороги ..до каких пор улица Попова начиная от Малахова и заканчивая Пивзаводом будет находится в отвратительном состоянии ..там должно быть двустороннее движение а на деле одно!! С самого основания этой улица остается не доведенная до ума и не кому это не интересно!!
7.01.2018 12:49
newozmochno
Можно поподробнее насчет:
1- в каком месте ул.Попова пересекается с ул.Малахова?
2- где на ул.Попова одностороннее движение?
3- вы завтра бухать закончите или к старому Новому Году?
Попова от Власихинской до Трактовой.newozmochno не правильно написал.
Карта есть, а что значат каждая из цветных полос? Где условные обозначения? Какую из этих улиц будут ремонтировать капитально, какую нет? Еще в школе учат, что к каждой карте прилагают условные обозначения. Иначе это и ни о чем.
Хорошо, что у нас хорошеет Барнаул на зависть завистникам.