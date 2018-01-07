Воскресенье, 7 Январь, 19:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
981876
-15°
Обь
18см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

Дороги, которые отремонтируют в Барнауле в 2018 году. Карта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В планах городских властей – ремонт 30 дорог в рамках программы "Безопасные и качественные дороги"

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

В планах городских властей на 2018 год – ремонт 30 дорог в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Список дорог был утвержден еще в этом году на общественном совете. Наиболее значимыми объектами станут улицы Северо-Западная, Антона Петрова, Юрина, 80-й Гвардейский дивизии и проспект Комсомольский. В данный момент ведутся подготовительные работы по составлению дефектных ведомостей на этих объектах. Предлагаем ознакомиться с участками на нашей специальной карте. Более подробнее — читайте в проекте "Новый поворот".

 

 

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт – 2017
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

4.09.2017 07:40
- гость -

Ещё за эти не отсидели, а уже новые планы строют.

0  0
4.09.2017 08:09
Всё отлично

Но где Павловский? Его уже раздолбали. Ремонт по стыкам по всей протяженности. Следующей весной там ездить станет невозможно.

0  0
4.09.2017 08:30
димка блогер

Очень много сделают. И главное чественно делают

0  0
4.09.2017 08:31
даша сибирячк

За качество не стыдно перед гостями города.

0  0
4.09.2017 08:37
Ксения

Матвейка беги ко мне- опять эротическая новость с утра! Беги сынок,изстрадалась вся.

0  0
4.09.2017 08:44
Тибул

Дороги в этом году сделали просто замечательно! Еще бы подрядчик все собрались, чтобы потом опять не переделывать дороги.

0  0
4.09.2017 08:44
Димка блогер

Чего - чего но дороги починили много. Масштаб ремонта просто шокирует. Никогда еще такого не было, чтобы власти так капитально занялись ремонтом дорог.

0  0
4.09.2017 08:45
Лев Владимиро

Большой баланс в ремонте дорог играет ЕР, это несомненно и не для кого не секрет. Партия хорошо помогла городу, и несомненно пройдут теперь на выборах.

0  0
4.09.2017 08:45
Даша Сибирячк

Жалко, что в 2018 году дорог меньше отремонтируют чем в этом. Ну хотя, может в этот раз подрядчики постараются

0  0
4.09.2017 08:45
- гость -

а что С.-Западная разве убитая? от Ленинского до А.Петрова вполне нормальное качество

0  0
4.09.2017 08:48
Асфалтыровщи

Вах! Как харашо пают!

0  0
4.09.2017 08:55
- гость -

троллятина мгеровская, а почему когда едешь по свежесделанным 50 лет СССР, С.Армии, то машина качается? а на других дорогах нет. рукозадые надсмотрщики за работами были?

0  0
4.09.2017 09:00
- гость -

Не зря Мы Сергей Иванычя избрали, и опять переизберем.

0  0
4.09.2017 09:09
Фрай

Подобная конкретика всегда радует- когда есть план меньше проблем .

0  0
4.09.2017 09:09
Купидоша

Внесли ясность, спасибо.

0  0
4.09.2017 09:10
Лекс

Глобальная, но хорошая затея на благо.

0  0
4.09.2017 09:10
Райдер

Думаю и дальше эту проблему будут решать и утверждать графики на последующие года

0  0
4.09.2017 09:10
20-15

Что ж начало положено, так держать

0  0
4.09.2017 09:44
- гость -

Мамочка моя родная! Давно столько едросневской швали на Амике сразу не собиралось!

0  0
4.09.2017 09:51
- гость -

Гущина доделайте, вторую неделю никаких телодвижений! Ждут дождей наверное....

0  0
4.09.2017 09:53
- гость -

Как они там написали "" вклад ЕР"? На чьи бабки, прихлебатели? Вы твари только к выборам повылазили, а до этого только знали, что то Платон ввести, то акцизы поднять, то образование ухайдокать с медициной, вы когда-нибудь пытались в 14ю поликлинику талон получить? А потом по пяти разным зданиям побегать по врачам? Коммуналка каждый год не зависимо от зарплаты растёт , бензин как на дрожах растёт, хотя цена на нефть упала за три года в 2(ДВА) раза, а они всё сказки рассказывают ка средняя зарплата составляет 37.000 рублей! Где она в Алтайском крае?Средняя в 37 тысяч? Балаболы на букву "П" со знаком 3,14... Зато себе в думе абсолютным большинством они подняли зарплату до 400.000(ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ) в месяц!

1  0
4.09.2017 09:54
- гость -


4.09.2017 09:44
- гость -

Мамочка моя родная! Давно столько едросневской швали на Амике сразу не собиралось!

Да это один клоун строчит.

1  0
4.09.2017 09:58
- гость -

Мамочка моя родная! Давно столько едросневской швали на Амике сразу не собиралось!

Потерпите до 10го. Потом их смоют в унитаз.

0  0
4.09.2017 10:03
- гость -

Лещенко в сравнении с Нашым Левушкой -ученик начальной музыкальной школы!

0  0
4.09.2017 10:08
- гость -

"Потерпите до 10го. Потом их смоют в унитаз."

Согласны с вами, только за 15 лет они уже не просто надоели, они уже ЗАДОЛБАЛИ! Любители 400.000 х зарплат для себя любимых и акцизов с платонами для населения...

0  0
4.09.2017 10:11
- гость -

А что там про Манифест ЕР слышно? Помнится обещали нам:
Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнётся:

программа модернизации энергетического комплекса
массовое строительство индивидуального жилья
программа развития новой транспортной сети России
технологическая революция в российском сельском хозяйстве
быстрый рост доходов всех категорий граждан
В результате, уже

В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России
В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жильё, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода
К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной «Меккой» России
К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие
К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики
Скажете, что этого не может быть? Это будет! Мы — партия «Единая Россия» — сделаем это!

0  0
4.09.2017 10:14
- гость -

Меня и мою семью особенно интересуют следующие позиции :

В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России
В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жильё, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода

АУУУУ!!! Где вы и ваши обещалкиииии?????

0  0
4.09.2017 10:35
- гость -

АУУУУ!!! Где вы и ваши обещалкиииии?????

А что не так?
В 2004 году плата за ЖКХ была минимум в два раза меньше, чем сейчас
Каждый получает свою долю от природных богатств - просто у кого-то она 0, а у кого то пара миллионов в месяц
работа по профессии - образование видели? Нет нормального образования - нет нормальной работы.
Про жилье - сейчас каждая семья имеет жилье, достойное 3-го тысячелетия в Российской Федерации под руководством Путина и ЕР.

Так что все выполнено)))

0  0
4.09.2017 10:46
Гость

Солнечная поляна - Павловский тракт ,так и нет этой дороги..в 2016 начали и все....

0  0
4.09.2017 11:11
гость

гостю 9:53 плюсану

0  0
4.09.2017 11:35
- гость -

4.09.2017 10:11
- гость -
А что там про Манифест ЕР слышно? Помнится обещали нам:
Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнётся:




ЭТОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО, ЭТО ФЕЙК. ДА... ПОЛУЧИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НО НИКОГДА ЕДРО ЭТОГО НЕ ОБЕЩАЛА...

0  0
4.09.2017 11:39
- гость -

ЭТОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО, ЭТО ФЕЙК. ДА... ПОЛУЧИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НО НИКОГДА ЕДРО ЭТОГО НЕ ОБЕЩАЛА...

Может, в силу возраста, Вы не помните эти листовки, раздаваемые активистами ЕР? Как и стратегию Барнаул - 2018?

0  0
4.09.2017 11:41
- гость -

4.09.2017 11:39
- гость -
ЭТОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО, ЭТО ФЕЙК. ДА... ПОЛУЧИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НО НИКОГДА ЕДРО ЭТОГО НЕ ОБЕЩАЛА...

Может, в силу возраста, Вы не помните эти листовки, раздаваемые активистами ЕР? Как и стратегию Барнаул - 2018?




Про стратегию Барнаула 2018 - спорить не буду, не помню, что там было.

А про 2004 года на 100% уверен, потому что разбирался в вопросе, ЭТО ФЕЙК.

0  0
4.09.2017 11:49
- гость -

А про 2004 года на 100% уверен, потому что разбирался в вопросе, ЭТО ФЕЙК.

Даже на пл. Октября плакат висел.

0  0
4.09.2017 11:50
Сергей

А почему пр. Ленина от Матросова до ул. Северо-Заподной не поставили в план? Этот участок же Схалтурили ремонт.

0  0
4.09.2017 13:11
-гость-

Выборы пройдут, а потом на 2018 год, скажут нет денег на дороги, и опять до следующих выборов, а зачем делать ул.Северо-Западную в сторону импокар, там одни фирмы пусть и делают за свой счет, там только 21 ходит утром и потом вечером, а вот Кулагину давно пора делать, уже надоели каждый год латаю заплатками, сколько заплаток поставили можно было всю улицу сделать заново, да и вообще нужно делать дороги где ходит общественный транспорт, а не там где находятся одни предприятия.

0  0
4.09.2017 13:24
- гость -

Солнечная поляна - Павловский тракт где дорога!,

0  0
4.09.2017 13:27
Кока-кольщик

Шумакова - хоть бы ямочный ремонт сделали...

0  0
4.09.2017 13:41
Пионер

Титова - сняли асфальт в мае около сквера. Так и стоит.

0  0
4.09.2017 13:51
Г

Внатуре. А как же Титова?

0  0
4.09.2017 13:57
- гость -

Даже на пл. Октября плакат висел.

Конечно висел и кстати долго висел. Эти мммммм.... чудаки на букву "м" чего только не обещали, пока нефть в гору пёрла. Потом 15 лет себе карманы набивали, а теперь латанием ям на дорогах пытаются на себя одеяло перетянуть.
Всех депутатов на зарплату по уровню пенсии, тёща у меня получает 12.300 рэ в месяц и ни воды ни газа ни туалета в доме. А эти обожранные коты по 400.000 рэ ежемесячную зарплату себе вон сделали.
Пипец!
С колен, блин они вставали 15 лет... а теперь на ямки последнее выскребли, лишь бы опять за власть цепляться.
Иуды.

0  0
4.09.2017 14:16
- гость -

на карте с официального сайта федеральной программы
http://bkd.rosdornii.ru/agglomeration/barnaulskaya/
дорог будет должно быть отремонтировано больше. Это урезают или просто не все показали?

0  0
4.09.2017 14:19
- гость -

4.09.2017 13:24
- гость -, вам же сказали, что не раньше 2019 года, и то если успешно проторгуют земельными участками под застройку. До момента, пока на "поле чудес" не построят новый квартал дороги там не будет.

0  0
2.10.2017 20:46
Тина

Проезд Канатный обещали отремонтировать ещё в 2012 году, а воз и ныне там. Нынче после дождей его размыло до такой степени, что ходить трудно, не то что ездить. Невозможно проехать ни мимо СИЗО-1, ни мимо в/ч 6515 на мост. Мост через Барнаулку тоже скоро рухнет: его подмыло с обеих сторон речки. Если бы не святой источник, смотрители за которым следят и за мостом, и время от времени засыпают промоины, мост уже давно бы слетел в речку.

0  0
3.10.2017 20:15
Тина

По моему , проезд Канатный наши власти ремонтировать просто боятся. Боятся, что если приедут посмотреть на наши дороги, то останутся здесь очень надолго. От тюрьмы никто не застрахован, а СИЗО-1 как раз здесь и находится. А судя по коррумпированности наших властей и депутатов это чревато заключением под стражу и надолго. Если вы честный перед народом- сделайте дорогу по проезду Канатному!

0  0
17.10.2017 23:30
Иван

Когда будет асфальтирование на улице Проездной от проспекта Красный Текстильщик до улицы Матросова?

0  0
7.01.2018 11:14
Чучмек

Это даже не смешно. Главное для них - вал, а не качество. Вся эта свежеотремонтированная дорожная мутотень не продержится и пары лет. Уже весной вместе с сошедшим льдом и снегом станет прекрасно видно последствия масштабного прошлогоднего "ремонта", а по факту наглого распила бюджетных средств. На радость чиновничеству от дорстроя и всем присосавшимся к нему потребуются очередные сотни миллионов для восстановления порушенного. Песня будет вечной...

0  0
7.01.2018 12:05
- гость -


Чучмек - купи пилу и пили, не так обидно будет

0  0
7.01.2018 12:49
newozmochno

Это Федеральный проект .который действует во всех регионах РФ!!! Этим гордится не надо !! Что местная власть делает ??????????? Давайте про дороги ..до каких пор улица Попова начиная от Малахова и заканчивая Пивзаводом будет находится в отвратительном состоянии ..там должно быть двустороннее движение а на деле одно!! С самого основания этой улица остается не доведенная до ума и не кому это не интересно!!

0  0
7.01.2018 12:58
- гость -


7.01.2018 12:49
newozmochno

Можно поподробнее насчет:
1- в каком месте ул.Попова пересекается с ул.Малахова?
2- где на ул.Попова одностороннее движение?
3- вы завтра бухать закончите или к старому Новому Году?

0  0
7.01.2018 14:04
14

Попова от Власихинской до Трактовой.newozmochno не правильно написал.

0  0
7.01.2018 15:18
Гость

Карта есть, а что значат каждая из цветных полос? Где условные обозначения? Какую из этих улиц будут ремонтировать капитально, какую нет? Еще в школе учат, что к каждой карте прилагают условные обозначения. Иначе это и ни о чем.

0  0
7.01.2018 16:02
- гость -

Хорошо, что у нас хорошеет Барнаул на зависть завистникам.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
19:03
Американские критики выбрали лучший фильм 2017 года 0
18:36
Патриарх Кирилл увидел угрозу в развитии цифровых технологий 1
18:02
Женщина в Горном Алтае на машине рухнула с обрыва в реку Катунь 1
17:31
Более 600 тысяч семей в год выборов президента получат ипотеку под 6% 2
17:04
Бийчанин Сергей Каменский выиграл серебро в чемпионате России по стрельбе 2
16:30
Пумы в зоопарке в Новосибирске впервые за 5 лет стали родителями 1
16:01
Названы самые популярные автомобили в крупных российских городах 1
15:37
ЦИК 7 января завершит прием документов на выборы президента России 16
15:05
Землетрясение произошло в Казахстане недалеко от Алтайского края 3
14:31
Литовского актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ 8
14:09
Алтайские полицейские продолжат работать в усиленном режиме на праздниках 0
13:38
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поздравил всех с Рождеством 0
13:06
Тысячи барнаульцев пришли на рождественские ночные богослужения 4
12:34
Новый завод в Кузбассе обеспечит проволокой Алтайский край 17
12:04
Барнаульцы жалуются на работу общественного транспорта во время праздников 11
11:33
Владимир Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество 39
11:04
Самым кассовым фильмом 2017 года в Барнауле стал "Последний богатырь" 10
10:35
Губернатор Карлин пожелал жителям Алтая на Рождество верить в самое лучшее 20
10:07
Жителям Алтайского края под конец новогодних праздников обещают потепление 1
09:57
Экс-депутата городской Думы похоронят 7 января в Барнауле 5
09:26
Праздничные мероприятия пройдут 7 января на главных площадках Барнаула 2
09:02
Обладатель Кубка мира по хоккею вернулся после победы в Барнаул 7
08:36
Десять лучших фильмов 2017 года по версии Amic.ru 11
08:09
Коляда пришла! Как правильно колядовать на Рождество? 1
07:38
Можно ли работать и ходить в баню на Рождество? 9
07:04
Дороги, которые отремонтируют в Барнауле в 2018 году. Карта 53
06:30
Как в Барнауле будут строить и ремонтировать дороги в 2018 году 26
23:26
Леди Гага записала песню-гимн на ЧМ-2018 4
22:21
Симулятор расстрела школьников создали в США для обучения учителей 3
21:19
Пенсионерка скончалась в питерской больнице после пяти часов ожидания врача 26
20:39
Топ-7 авто, которые можно купить за 100 тысяч рублей 3
20:09
Стоп-кадр. Хорошо быть родственником Путина 7
19:41
Как празднуют Рождество в разных странах мира? 0
19:02
У меня одно гражданство: Поклонская ответила на выпады со стороны Украины 7
18:41
Один погиб, шестеро ранены в ДТП с перевернувшейся "Нивой" в Горном Алтае 1
18:10
Студент из Барнаула завоевал Кубок мира в составе сборной России по хоккею 2
17:38
Часть советского мемориала в Эстонии могут снести 11
17:03
Котэ. Лучший котэ: в Новосибирске проходит выставка домашних питомцев 4
16:29
Пастух в Горном Алтае нечаянно выстрелил в себя и остался жив 2
16:04
Лисий беспредел: дикое животное пыталось отобрать мешок с уловом на Алтае 15
15:31
Рождественский привет из прошлого: фотоподборка красивых старинных открыток 2
15:02
Морозная ночь перед Рождеством: прогноз погоды на 7 января на Алтае 0
14:47
Коляда пришла: как правильно колядовать на Рождество 5
13:25
Путин сократил 10 тысяч гаишников 56
13:02
Что такое Сочельник и как принято его праздновать 0
12:34
Голосование за выдвижение фильмов на "Оскар" началось в США 3
12:09
Кто такие волхвы и что символизируют дары волхвов? 5
11:50
Барнаульцы увидят большой тур шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ в конце февраля 1
11:27
Новые подробности пожара в питерском автобусе со школьниками из Барнаула 5
11:02
Что барнаульцам посмотреть в кино в последние дни новогодних каникул 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.