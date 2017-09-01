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Житель Бийска, обвиняемый в жестоком избиении горожанки, предстал перед судом — мужчина обезобразил лицо женщины, находясь под действием наркотиков.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений. Следствие установило, что мужчина разгуливал по городу, находясь в состоянии наркотического опьянения.
"Увидев впереди идущую женщину, которая, как показалось обвиняемому в силу его состояния, представляла для него опасность, с целью предотвращения которой догнал потерпевшую и, используя малозначительный повод в виде непонравившегося поведения последней, нанес ей не менее шести ударов ногами в область головы", — уточняют в надзорном ведомстве.
После этого мужчина скрылся с места преступления. Травмы, нанесенные потерпевшей, повлекли неизгладимое обезображивание лица и тяжкий вред здоровью.
В данный момент уголовное дело рассматривается Бийским городским судом. Обвиняемый может лишиться свободы на срок до десяти лет.
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