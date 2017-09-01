Фото: МЧС по республике Алтай
Следователи Республики Алтай начали проверку информации о застрявшем в трубе ливневой канализации восьмилетнем ребенке, сообщает пресс-служба СУ СК по республике. Следователи намерены выяснить, почему неглубокая шахта колодца, в которой расположена труба, представляет опасность для граждан.
По данным МЧС региона, во дворе одного из многоэтажных домов Горно-Алтайска играли дети. Во дворе находится водосливной колодец, который был открыт, несмотря на то, что жильцы много раз просили управляющую компанию закрыть его. В неглубокую шахту колодца выходят трубы ливневой канализации, в одну из них залезла восьмилетняя девочка и застряла.
Как пишут региональные СМИ, восьмилетняя девочка 31 августа, угодив в колодец, сильно плакала. Прибежавшая мама не смогла помочь ребенку. Соседи позвонили спасателям. Крики услышал пожарный Артем Сабашкин, который живет в этом же доме. Ему удалось протиснуться в узкое отверстие по пояс и ухватить девочку за ножку. Аккуратно он вытащил ребенка из западни.
В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка работе управляющей компании, по ее результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай.
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