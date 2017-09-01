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Россияне стали меньше тратить на подготовку детей к школе, передает "Интерфакс", ссылаясь на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно информации ВЦИОМ, снижение расходов составило 14% — с 14 810 рублей эта сумма опустилась до 12 745 рублей.
Социологи констатируют, что расходы стали меньше по всем позициям, кроме одежды и обуви.
Как вытекает из проведенного исследования, рекордно упали добровольные взносы — до 310 рублей против 716 рублей в 2016 году. Также снизились взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды. В данном случае зафиксировано падение с 1214 рублей до 649 рублей.
А вот траты на покупку школьной формы и обуви возросли до 6442 против 5931 рубля годом ранее.
Портфель стал в среднем стоить 1785 рублей, тогда как в 2016-м обходился в 2153 рубля. Подешевели и письменные принадлежности — с 1968 рублей до 1773 рублей.
Траты на учебники также сократились с 1908 рублей до 1197 рублей.
Заметно сократились и расходы на подарки с цветами для учителей — с 920 рублей до 589 рублей.
Опрос проводился в период с 26 по 28 августа среди 1800 респондентов.
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