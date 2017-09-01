Фото: wallbox.ru
Житель Барнаула приговорен к 240 часам обязательных работ за то, что едва не задушил ребенка на детской площадке за стук в окно его квартиры деревянной палкой, сообщает пресс-служба прокуратуры по городу.
20 марта 2017 года несовершеннолетние находились во дворе дома по ул. 1-я Западная в г. Барнауле, где играли, при этом у одного из них в руках находилась деревянная палка, которой он стучал по льду.
55-летний мужчина схватил мальчика за шею и стал душить, затрудняя дыхание, при этом поднял последнего и высказал в адрес несовершеннолетнего слова угрозы убийством, а именно что сейчас задушит его, при этом своей рукой поцарапал правую щеку несовершеннолетнему и даже ударил его в область ноги.
В итоге мужчина был осужден по ч.1 ст.119 УК РФ за угрозу убийством в отношении несовершеннолетнего. В судебном заседании осужденный свою вину признал частично. Он пояснил, что, находясь с внуком в квартире, услышал удар в окно. Когда вышел на улицу, увидел игравших во дворе детей. Заметив его, подростки пытались сбежать. Одного из них мужчина успел схватить за куртку и просто высказал свое недовольство. Видимо, ребенок расценил его действия иначе.
Несмотря на позицию мужчины, суд признал его виновным и приговорил к обязательным работам – 240 часов.
Комментарии
Так ребёнок или подросток в окно дубасил палкой?!