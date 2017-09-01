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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о своем возможном участии в президентских выборах 2018 года в качестве главного конкурента Владимиру Путину.
Об этом она высказалась на своей странице в Instagram, написав: "Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" (очевидно, администрация президента — прим. ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду, чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом", — написала Собчак.
О сегодняшней политике в России она высказалась так: "Скучно и мерзко", добавив: "Теперь уже бросаться за комментариями ко мне поздно, ушла в апешечку на брейнсторм с казаками, Хирургом и православными активистами".
Напомним, ранее издание "Ведомости" сообщило о том, что в администрации президента РФ рассматриваются варианты, при которых главным "спарринг-партнером" Владимира Путина на предстоящих выборах президента планируется сделать кандидата-женщину. В их числе называлась и Ксения Собчак.
Комментарии
Может, Бузову?