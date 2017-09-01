Уже на протяжении 14 лет студенты технического вуза проводят митинг, приглашая студентов вузов города, его жителей принять в нем участие.
В день солидарности в борьбе с терроризмом на площадке технического университета им. И.И. Ползунова у часовни Святой Татианы собираются студенты и преподаватели АлтГТУ, АлтГУ, АлтГПУ, АГАУ, представители краевой, городской администрации, участники контртеррористических операций, чтобы вспомнить события 2004 года и почтить память жертв Бесланской трагедии.
"Эта трагедия потрясла весь мир и по количеству потерянных человеческих жизней, в том числе 186 детских жизней, и по звериной жестокости террористов. Печальное эхо этих трагических дней живет в сердцах многих миллионов жителей нашей страны. Глубоко символично и по-человечески понятно, что память уже который год приводит сюда и студентов, и преподавателей, и просто жителей города. Терроризм − явление тяжело искоренимое. Борьба с ним требует очень систематической, мужественной, длительной работы и профессионалов, и всего общества. Эта борьба сопряжена и с потерями. То, что наши люди сплотились после этой трагедии, что единения в обществе стало больше,говорит о том, что подлые организаторы этого жестокого террористического акта просчитались. Мы преградим ему путь навсегда своим единством, своей памятью, своим мужеством", — рассказал Иван Огнев, начальник управления по внеучебной работе АлтГТУ, депутат Барнаульской городской Думы.
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Захват заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) совершили боевики 1 сентября 2004 года. В течение трёх дней террористы удерживали в здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы). В результате террористического акта 334 человека, из них 186 детей, были убиты и свыше 800 ранены.
Митинг состоится 4 сентября в 13.00
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