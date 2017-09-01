Фото: 22.мвд.рф
Полиция в Бийске разыскивает мошенницу, которая под видом целительницы похитила у местной жительницы все сбережения и ценности.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленница позвонила в дверь своей потенциальной жертвы, сначала попросила милостыню, а затем убедила хозяйку в том, что на ней порча.
Потерпевшая рассказала, что в какой-то момент попала под воздействие визитерши и во время проведения ритуала по снятию порчи отдала женщине все имеющиеся в ее доме деньги и ценности.
Добычей "целительницы" стали более 100 тысяч рублей, 60 долларов и несколько дорогих ювелирных изделий. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.
Полиция распространила фоторобот злоумышленницы и просит у граждан помощи в ее поиске.
Приметы разыскиваемой: женщина 55-60 лет цыганской внешности, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, собраны в шишку.
Была одета в синее трикотажное платье ниже колен с рисунком в виде белых цветов, текстильные тапочки темного цвета.
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