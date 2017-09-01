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Более трех тысяч человек собрались у Соборной мечети в Барнауле 1 августа на празднование Курбан-байрама, пишет "Алтайская правда".
Люди из ближайших к краевой столице районов собирались в Соборной мечети Барнаула с пяти часов утра. В восемь началось праздничное моление. Затем перед прихожанами выступил имам. Традиционно он разъясняет верующим, как правильно отмечать этот праздник, что можно и нельзя делать. Потом люди разъезжаются по своим домам. Там они продолжают отмечать праздник своими семьями.
"Более состоятельные люди собирают гостей и устраивают жертвоприношение", — приводит издание слова главного имама мечети Барнаула Фарима Ахметгалиева.
После обеда в мечети всех желающих угощали едой. В самом же соборе уже долгие годы не устраивают жертвоприношений.
В мечети Рубцовска сегодня собралось порядка 600 мусульман, в Бийске – примерно 300 человек, в Славгороде – 200, в Кулунде – 150.
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