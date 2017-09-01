Фото: dailymail.co.uk
Звезда английского футбола, нападающий клуба "Эвертон" Уэйн Руни был арестован по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщает RT со ссылкой на The Mirror.
По имеющимся данным, машину спортсмена остановили рядом с его домом в графстве Чешир вечером 31 августа. Вероятно, Уэйн Руни направлялся домой после ужина.
Отметим, что в августе этого года Уэйн Руни заявил о завершении карьеры в национальной сборной, где он провел 119 матчей и забил 53 гола.
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