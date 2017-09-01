Фото: пресс-служба АлтГУ
Около четырех тысяч первокурсников собрались 1 сентября у главного корпуса АлтГУ, чтобы отметить День знаний. Как сообщает пресс-служба учебного заведения, под торжественную музыку в исполнении духового оркестра воинской части 6515 с флагами и праздничными шарами факультеты и колледж АлтГУ вошли во дворик через символические университетские "Ворота знаний".
От имени восемнадцатитысячного коллектива университета участников мероприятия с первым учебным днем поздравил ректор университета, профессор Сергей Землюков.
"В АлтГУ поступили лучшие выпускники Барнаула и Алтайского края, а также абитуриенты из 39 регионов России – от Мурманска до Камчатки. Девиз нашего вуза: "Ваше будущее начинается здесь!", и мы вас заверяем, что полученные у нас фундаментальные знания действительно станут основой вашего дальнейшего профессионального роста. А в этом вам помогут лучшие преподаватели Сибирского федерального округа – доценты, доктора наук и профессора опорного Алтайского госуниверситета", — сказал он, обращаясь к первокурсникам.
Завершил первосентябрьскую торжественную линейку гимн АлтГУ, написанный выпускником факультета политических наук Александром Волокитиным в 2017 году. В 18:00 всех студентов Барнаула, тех, кто любит хорошую танцевальную музыку, университет пригласил на масштабное мероприятие в стиле open air.
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