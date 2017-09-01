Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Театр кукол "Сказка" перед открытием сезона устраивает уличные перформансы. 1 сентября в краевой столице заблудившиеся куклы театра спрашивают у прохожих дорогу домой, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в первые дни сентября жители краевой столицы могут встретить на улицах странных прохожих с кукольными лицами, в дорожных плащах и с чемоданами в руках. Они подолгу стоят у барнаульских театров, пытаются войти внутрь и просят прохожих подсказать, где находится театр кукол "Сказка".
Как рассказали в театре, эти загадочные личности – скорее всего, заблудившиеся куклы, которые отстали во время переезда на новую площадку и теперь ищут свой дом.
"Администрация театра просит всех барнаульцев, к которым куклы могут обратиться за помощью, направить их по адресу: пр. Ленина, 19 (здание бывшего кинотеатра "Родина"). Актеры "Сказки" надеются, что все куклы успеют вернуться к открытию 54-го театрального сезона, ведь впереди очень много интересной работы", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что "Сказка" откроет новый сезон 6 сентября с премьерной постановки "Денискины рассказы". Перед показом спектакля состоится торжественная церемония открытия, на которой зрители познакомятся с разными сказочными персонажами, живущими в театре кукол. Гостей ждут в 12:00 на площадке перед театром.
Отметим, что с этого сезона театр кукол будет временно расположен в здании бывшего кинотеатра "Родина", который перестал показывать кино с января 2017 года. Ожидается, что в 2019 году будет построен новый театр кукол, ориентировочная стоимость которого 350 миллионов рублей.
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