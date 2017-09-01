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Группа угонщиков люксовых автомобилей предстанет перед судом в Барнауле, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
По данным следствия, злоумышленники похищали дорогостоящие транспортные средства и перепродавали их в Казахстан.
В надзорном ведомстве уточняют, что мужчины орудовали в 2013 и 2014 годах. Для угона они использовали специальное техническое средство, которым могли разблокировать дверные замки и завести машины.
Преступления злоумышленники совершали в Барнауле и Тамбове. В частности, они похитили три автомобиля Toyota Land Cruiser и одну машину Toyota Highlander.
Чтобы продать автомобили, участники группы вносили изменения в идентификационные номера транспортных средств, а также изготавливали поддельные регистрационные знаки и ПТС. Затем они искали покупателей из числа жителей Казахстана и сбывали машины за границу.
Общий ущерб в результате совершенных преступлений составил порядка 10 миллионов рублей.
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