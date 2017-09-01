Байкер спас от самоубийства молодого человека, остановив ради этого движение по Минскому шоссе в Подмосковье, сообщает LIFE.
Проезжая под одним из мостов, мотоциклист заметил фигуру человека. Байкер развернулся и подъехал обратно к мосту. Уговорами он заставил парня отказаться от прыжка и отойти от края моста.
"Я видел его краем глаза, но понятно было, что человек уже готов сделать шаг. Простите, я знал, что нарушаю правила, и я делал это максимально аккуратно, так как понимал, что времени для другого решения совсем нет. Он мог прыгнуть именно под машину. Поэтому я решил остановить поток машин", — рассказал мотоциклист Иван.
Он также рассказал, что, со слов парня, тот автостопом ехал из Владимира в Курскую область на похороны матери и морально сорвался. "Мы дождались всех — полиция, МЧС и скорая приехали быстро. Все это время мы беседовали с ним на отвлеченные темы и два раза ловили, так как он пытался убежать", — отметил байкер.
Он сообщил, что в конечном итоге с молодым человеком удалось договориться и тот спокойно сел в машину к полицейским, которые пообещали оказать ему помощь.
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