Неизвестный открыл стрельбу по прохожим возле детского сада в Екатеринбурге, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.
"На данный момент известно, что пострадал один мужчина, диагноз его неизвестен, медики выехали на место", — сказал источник агентства.
В УВМД по Екатеринбургу подтвердили факт произошедшего. Ведется поиск подозреваемого. На место происшествия выехала полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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