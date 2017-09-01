Депутат заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский, известный в прошлом клоун, считает, что выходящий на экраны фильм ужасов "Оно" необходимо запретить, поскольку кино оскорбляет чувства клоунов, пишет "Ридус".
Марчевский уверен, что фильм по мотивам произведения Стивена Кинга "Оно" посягает на сокровенное.
"Я обращаюсь и к режиссеру, и к продюсеру, и ко всем, кто связан с этим злополучным фильмом. Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой. Только нравственный урод может заняться таким фильмом", — высказался депутат.
Он также считает, что данное кино оскорбляет чувства клоунов. "Самое оптимальное решение — снять фильм с проката. Потому что в нем идет искажение понятий", — заявил Марчевский, порекомендовав россиянам воздержаться от просмотра "Оно".
Это предложение нашло поддержку и среди других коллег-клоунов. "Я полностью поддерживаю заявление моего коллеги Анатолия Марчевского, показ фильма надо запретить. Там же клоуны детей убивают, это, разумеется, неправильно", — заявил изданию народный артист СССР Евгений Майхровский (клоун Май).
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