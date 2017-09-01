В Нижегородской области в селе Завод (Воскресенский район) строители проложили дорогу через жилой дом, сообщает "ТВ Центр".
Хозяева недвижимости, уехав из родного края на месяц на заработки, вернулись в совершенно незнакомое место. Там, где недавно был их дом, теперь проходит новая асфальтовая дорога. Пропали вещи. Пропали даже шкафы, кровати и чугунные плиты от печки.
Семья Удаловых осталась без жилья и сейчас они перекрыли новую трассу бревнами и установили на ней палатку. Этот блокпост они отказываются снять до тех пор, пока власти не обеспечат их жильем.
Они утверждает, что у них есть все документы на строение и на участок площадью 20 соток, которые им достались от родителей.
Чиновники же заверяют, что земля принадлежит строительной организации и это также якобы подтверждается документами. При этом они считают, что Удаловы виноваты сами, мол, не нужно было уезжать надолго, вот и не доглядели.
В ситуацию вмешались правоохранительные органы. "31 августа в эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о строительстве дороги, проходящей через жилой дом. По данному факту следователями Семеновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении регионального СК.
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