В Ханты-Мансийске после проверки документов сотрудниками ППС молодой человек оказался в реанимации с разрывом кишечника, сообщает "URA.RU" со ссылкой на жену пострадавшего Марию.
В районе 8 часов вечера Андрей вышел из дома и отправился в магазин, где был остановлен сотрудниками полиции, попросивших его предъявить документы, которых у мужчины при себе не оказалось. После поездки парень попал в реанимацию.
По словам женщины, борцы за общественную безопасность регулярно и беспричинно избивали ее супруга.
"Сотрудники несколько раз останавливали машину, вытаскивали Андрея на улицу и избивали. По месту прибытия его бросили в "обезьянник" и еще раз избили. Он просил вызвать скорую, но ему отказывали. Только утром, когда он уже был "никакой", приехала скорая и доставила его в больницу. У него были множественные травмы, подозрение на разрыв паха и разрыв кишечника. Он мог умереть", — рассказала Мария.
По словам самого Андрея, он не понимает причину такого поведения полицейских: "Никакой причины мне не назвали, просто избивали".
Источник в департаменте здравоохранения по ХМАО-Югре сообщил изданию, что молодой человек в тяжелом состоянии действительно был доставлен в окружную клиническую больницу из отдела полиции с разрывом кишечника и подозрением на разрыв паха, а также с множеством других травм.
Заместитель начальника городской полиции Вячеслав Носов, как сообщается, наотрез отказался комментировать произошедшее. В пресс-службы регионального СК сообщили, что по данному происшествию проводится проверка.
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