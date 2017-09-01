Российские разработчики представили социальную сеть "В памяти", пользователи которой смогут размещать информацию об усопших близких, сообщает LIFE.
Семья покойника должна будет установить на надгробии пластиковую табличку с QR-кодом и NFC-меткой. Считав эту информацию при помощи смартфона, посетители могилы смогут ознакомиться с краткой биографией покойного на сайте "В памяти".
Страница покойника будет содержать общие сведения — фамилию, имя, отчество, фотографию, а также даты рождения и смерти. Также на странице можно будет указать координаты захоронения и разместить биографию.
Также команда намерена заняться созданием мобильного приложения и дополнительных разделов, таких как "Видео", "Документы" и "Календарь". Также пользователи смогут настраивать приватность страницы, выбирая, кому будет доступна информация.
"Отдельно стоит отметить, что мы хотим реализовать возможность построения генеалогического дерева отдельной семьи на основе страниц памяти, что означает наличие элементов социальной сети", — отметил автор проекта Ивана Синцов.
В настоящий момент команда разработчиков запустила сбор средств на краудфандинговой платформе. За пару месяцев разработчики надеются собрать 100 тысяч рублей, необходимых для запуска базовой версии сайта.
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