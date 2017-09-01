Ученые Амстердама определили, каков максимальный срок жизни человека, и пришли к выводу, что у мужчин и женщин он отличается, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Как считают эксперты из Университета Эразма, представительницы прекрасной половины человечества могут жить до 115 лет, а мужчины чуть меньше — максимум до 114 лет.
Ученые делают оговорку, что во всем бывают исключения.
Также они отметили, что средняя продолжительность жизни в мире выросла, однако потолок максимального срока жизни остался прежним.
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