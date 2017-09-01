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Школьникам для стимула: бомжи рассказывают о желании вернуться за парту

, ИА "Амител"
Жизнь этих людей, как они сами отметили, начала поворачиваться в сторону улицы с невыносимой для них школьной скамьи

Фото: кадр из видео

Московские бомжи рассказывают, как они учились в школе, и о чем сегодня, будучи на улице, они жалеют, сообщает паблик Mash с просьбой это видео "показать вашему двоечнику".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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