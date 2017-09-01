Рейтинг и доля аудитории программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" демонстрируют резкое падение, пишет "Газета.Ru".
В понедельник новое ток-шоу Малахова собрало по Москве рейтинг 5,4% и долю аудитории 21,9%, во вторник — 3,9% и 17,2%, в среду — 2,3% и 11,4%, а в четверг показатели упали до 2% и 9,2%.
По России передача в понедельник собрала рейтинг 5,1% и долю аудитории 20,8%, во вторник — 3,2% и 13,7%, в среду — 3,2% и 14,1%. Информация по четвергу еще недоступна.
Данные предоставлены Mediascope (зрители старше 4 лет, по России — города свыше 100 тысяч жителей)
Рейтинг — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории. Доля аудитории — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени.
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