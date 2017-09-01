Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока по теме "Россия, устремленная в будущее", предложил учащимся написать сочинение о будущем страны в перспективе на 20-30 лет.
Путин подсказал, что в сочинении можно написать о возможном образе Российского государства на рубеже 2040-50-х годов.
1 сентября российский лидер принял участие в открытом уроке в одной из школ Ярославской области в рамках всероссийского форума профессиональной навигации "Проектория", который продлится до 4 сентября. Свое выступление Путин начал с поздравления всех учащихся по случаю Дня знаний.
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