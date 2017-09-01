Певец Дима Билан 1 сентября представил общественности новый клип на песню "Держи", в котором в роли его спутницы снялась Мисс Россия-2007 и Мисс Мира-2008 Ксения Сухинова.
Билан написал в своем Instagram, что получилось "новое или хорошо забытое яркое видео с традиционными и свойственными раннему Билану сюрреалистическими интонациями". Ксения Сухинова считает, что клип получился очень легкий, веселый и позитивный. Об этом она написала на своей страничке "ВКонтакте".
ПРЕМЬЕРА! Ролик на трек "Держи" уже доступен на моем официальном канале в #YouTube! АКТИВНАЯ ССЫЛКА В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ! Новое или хорошо забытое яркое видео с традиционными и свойственными раннему Билану сюрреалистическими интонациями!!! Я лично, смотря на всю движуху в ролике, сам поддаюсь этому забавному настроению! Спасибо, Ксения @kseniasukhinova, что готова на эксперименты!!! И съёмочной группе Леонида Колосовского @leokolos за этот яркий ролл!!! Смотрите и наслаждайтесь качем!)))) ✌🏻 @mozgiproduction @vadimgalaganov #mozgiproduction #премьера #новинка #билан #димабилан #bilan #dimabilan
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