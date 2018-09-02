Фото из открытых источников
Обворожительной Сальме Хайек 2 сентября исполняется 52 года. Глядя на эту роскошную женщину, едва ли язык повернется сказать, что она уже разменяла шестой десяток.
Актриса, режиссер, продюсер – Сальма пробует себя в различных качествах. Кроме того, она является первой мексиканской актрисой, номинированной на Оскар.
Ко дню рождения этой блистательной звезды портал Amic.ru предлагает своим читателям фотоподборку с ней.
Комментарии
годы со всеми одинаковы - между догмой и этими глянцами есть разница...
Мощная барышня))) С днюхой, Сало!!!
и только София Ротару с годами становится все моложе
Всегда думала что Сальма испанка, а она латинос...
на фото, где голые плечи и кудряшка - НЕ Сальма Хайек!!!!