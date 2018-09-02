Фото из открытых источников

Обворожительной Сальме Хайек 2 сентября исполняется 52 года. Глядя на эту роскошную женщину, едва ли язык повернется сказать, что она уже разменяла шестой десяток.

Актриса, режиссер, продюсер – Сальма пробует себя в различных качествах. Кроме того, она является первой мексиканской актрисой, номинированной на Оскар.

Ко дню рождения этой блистательной звезды портал Amic.ru предлагает своим читателям фотоподборку с ней.