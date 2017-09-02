Генеральный директор "Курортов Северного Кавказа" Олег Горчев найден мертвым в своей квартире в комплексе "Москва-Сити", передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Его смерть носит ненасильственный характер", — сказал источник.
В то же время, как сообщает LIFE, на голове Горчева, тело которого обнаружил его отец, зафиксировали след от удара — либо об пол, либо тупым предметом. Подробности происшествия уточняются.
"Мы подтверждаем смерть гендиректора компании Олега Горчева, в ближайшее время на сайте появится некролог", — сообщил представитель компании.
Компания "Курорты Северного Кавказа" была создана по распоряжению Правительства РФ в 2010 году для управления экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Компания занимается строительством инфраструктуры, привлечением инвестиций, продвижением бренда "Курорты Северног Кавказа", а также природоохранной деятельностью.
Горчев до 2004 года занимал пост замдиректора службы продаж ООО "Микротест-тел", затем работал в ОАО "Алтайэнерго", потом построил карьеру в ОАО "НЭСК", а в КСК пришел работать в 2011 году.
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