Четверть россиян (25%) заявили, что никогда не были в Москве. Это выяснили эксперты, изучив данные опроса, который был проведен фондом "Общественное мнение".
Согласно этим данным, 18% опрошенных были в Москве менее года назад, 10% — посещали столицу два-три года назад, а 17% заявили, что были в Москве более двадцати лет назад.
33% россиян сообщили, что испытывают положительные эмоции по отношению к Москве. Безразличие выразили 45% опрошенных, а 19% признались, что испытывают отрицательные эмоции.
В качестве причин для положительного восприятия Москвы респонденты назвали то, что это "большой, красивый город, столица России", а также то, что здесь "больше возможностей, чем в других местах".Отрицательно настроенные люди отметили, что "Москва живет слишком зажиточно по сравнению с остальной страной" (11%), и что "в Москву из регионов идут все финансовые потоки" (8%).
77% жителей регионов заявили, что они не хотели бы переехать в столицу, 12% признались, что мечтают об этом.
Социологическое исследование проводилось 26-27 августа среди 1500 респондентов из 104 населенных пунктов.
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