Пять детей родилось у россиянки в перинатальном центре Приморья

В перинатальном центре Приморья у женщины родилось пять детей. Это первый случай в истории медицинского учреждения, сообщили в департаменте здравоохранения региона, передает ТАСС.
"В текущем году в стенах Перинатального центра уже родились 1723 маленьких приморца. Несколько дней назад здесь приняли первую пятерню", — рассказали в департаменте.
Сообщается, что 1 сентября учреждению исполнилось три года, за это время здесь появилось на свет более 8 тысяч детей.
"Сегодня перинатальный центр принимает пациентов со всех уголков Приморского края. За три года работы мы стали лидерами по количеству родов в крае — приняли более 8 тысяч родов, из которых 284 двойни, 26 троен и даже одна пятерня", — отметила главный врача медучреждения Татьяна Курлеева.
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