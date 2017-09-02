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Пять детей родилось у россиянки в перинатальном центре Приморья

, ИА "Амител"
1 сентября учреждению исполнилось три года

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

В перинатальном центре Приморья у женщины родилось пять детей. Это первый случай в истории медицинского учреждения, сообщили в департаменте здравоохранения региона, передает ТАСС.

"В текущем году в стенах Перинатального центра уже родились 1723 маленьких приморца. Несколько дней назад здесь приняли первую пятерню", — рассказали в департаменте.

Сообщается, что 1 сентября учреждению исполнилось три года, за это время здесь появилось на свет более 8 тысяч детей.

"Сегодня перинатальный центр принимает пациентов со всех уголков Приморского края. За три года работы мы стали лидерами по количеству родов в крае — приняли более 8 тысяч родов, из которых 284 двойни, 26 троен и даже одна пятерня", — отметила главный врача медучреждения Татьяна Курлеева.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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