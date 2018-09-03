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Советско-американскому писателю и журналисту Сергею Довлатову 3 сентября исполнилось бы 77 лет.
Сегодня трудно сказать, является ли он классиком или же современником отечественной литературы. Однако совершенно ясно, что он оставил в ней большой след и имеет огромное количество почитателей своего таланта.
Хорошо известно, что Сергей Довлатов был человеком ироничным и острым на язык. Ко дню рождения писателя портал Amic.ru предлагает подборку его афоризмов.
- Трудно выбрать между дураком и подлецом, особенно если подлец еще и дурак;
- У Бога добавки не просят;
- Хорошо идти, когда зовут. Ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь;
- Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь;
- О вреде спиртного написаны десятки книг. О пользе его — ни единой брошюры. Мне кажется, зря;
- Не надо быть как все, потому что мы и есть как все;
- Наша память избирательна, как урна;
- Я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить... читать;
- Талант — это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать;
- Окружающие любят не честных, а добрых. Не смелых, а чутких. Не принципиальных, а снисходительных. Иначе говоря — беспринципных;
- После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов;
- Деньги — это свобода, пространство, капризы... Имея деньги, так легко переносить нищету;
- Юмор — украшение нации... Пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом;
- Я настолько высокий, что мне, чтоб побриться, надо влезть на табурет;
- Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то;
- Женщина как таковая является чудом;
- Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк;
- Я не интересуюсь, что пишут обо мне. Я обижаюсь, когда не пишут;
- Скудность мысли порождает легионы единомышленников;
- Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо;
- Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой;
- Я вас люблю. И даже возможный триппер меня не остановит;
- Молчание — огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 3 сентября 2017 года
Комментарии
Отличная подборка! Спасибо!