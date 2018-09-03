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Советско-американскому писателю и журналисту Сергею Довлатову 3 сентября исполнилось бы 77 лет.

Сегодня трудно сказать, является ли он классиком или же современником отечественной литературы. Однако совершенно ясно, что он оставил в ней большой след и имеет огромное количество почитателей своего таланта.

Хорошо известно, что Сергей Довлатов был человеком ироничным и острым на язык. Ко дню рождения писателя портал Amic.ru предлагает подборку его афоризмов.

Трудно выбрать между дураком и подлецом, особенно если подлец еще и дурак;

У Бога добавки не просят;

Хорошо идти, когда зовут. Ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь;

Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь;

О вреде спиртного написаны десятки книг. О пользе его — ни единой брошюры. Мне кажется, зря;

Не надо быть как все, потому что мы и есть как все;

Наша память избирательна, как урна;

Я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить... читать;

Талант — это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать;

Окружающие любят не честных, а добрых. Не смелых, а чутких. Не принципиальных, а снисходительных. Иначе говоря — беспринципных;

После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов;

Деньги — это свобода, пространство, капризы... Имея деньги, так легко переносить нищету;

Юмор — украшение нации... Пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом;

Я настолько высокий, что мне, чтоб побриться, надо влезть на табурет;

Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то;

Женщина как таковая является чудом;

Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк;

Я не интересуюсь, что пишут обо мне. Я обижаюсь, когда не пишут;

Скудность мысли порождает легионы единомышленников;

Мещане — это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо;

Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой;

Я вас люблю. И даже возможный триппер меня не остановит;

Молчание — огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 3 сентября 2017 года