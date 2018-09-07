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Сестра-двойняшка и опыт горячих точек: интересные факты об Игоре Сечине

, ИА "Амител"
Один из самых влиятельных людей России 7 сентября празднует 58-летие

Фото: livejournal.com

Игорю Ивановичу Сечину, который в настоящее время является одним из самых влиятельных людей России, 7 сентября исполняется 58 лет.

Действующий глава одной из крупнейших в России энергетических корпораций "Роснефть" успел поработать в аппарате мэрии Санкт-Петербурга, заместителем руководителя президентской администрации, вице-премьером федерального правительства.

Его нередко называют первым по влиянию человеком после Владимира Путина. В день рождения Сечина портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку любопытных фактов о нем.

  • У Игоря Ивановича есть сестра-двойняшка Ирина, с которой он учился в школьные годы в одном классе;
  • По образованию Игорь Сечин является филологом-романистом, преподавателем португальского и французского языков. Он окончил филфак Ленинградского государственного университета;
  • Во время службы в армии Игорь Сечин был переброшен из Туркмении в Анголу, где шла гражданская война. В Африке он был переводчиком в группе советников из СССР. В общей сложности в горячих точках Африки провел около четырех лет;
  • Длительное время Сечин работал в мэрии Санкт-Петербурга, где трудился и Владимир Путин. После поражения Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга 3 июля 1996 года Путин подал в отставку, и Игорь Сечин последовал за ним;
  • 28 апреля 2014 года в отношении Сечина правительством США введены ограничительные санкции. Санкции не касаются компании "Роснефть", однако прямые деловые контакты с Игорем Ивановичем, как частным лицом, для граждан США запрещены;
  • У Игоря Сечина есть дочь Инга и сын Иван;
  • Первая жена Игоря Ивановича – Марина Сечина – является успешной бизнесвумен. По данным прессы, она сохраняет с бывшим мужем хорошие деловые отношения;
  • В 2011 году Сечин женился во второй раз. По имеющейся информации, его супругу зовут Ольга. По данным на 2016 год, она являлась сотрудницей "Газпромбанка";
  • Сечин весьма редко общается с журналистами, и поэтому его называют достаточно закрытым управленцем;
  • Игоря Сечина принято считать одним из ближайших доверенных лиц Владимира Путина, лично преданным президенту человеком.

 

Впервые данный материал вышел на портале Amic.ru 7 сентября 2017 года

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.09.2017 10:35
- гость -

А вы знаете, что Игорь Иванович своим тяжким трудом зарабатывает жалкие 516 000 рублей в день?

0  0
7.09.2017 10:41
- гость -

http://my-files.ru/Get/ihrvdw/GE4f.jpg

0  0
7.09.2017 13:30
- гость -

Как мы раньше жили без этого талантливого переводчика и успешного нефтяника?

0  0
7.09.2018 07:56
Filin

Ясенпень, что жена Игоря Ивановича - успешная бизнесвумен, как и Нарусова, Собчак и иже с ними

0  0
7.09.2018 08:21
- гость -

А министры то не знают! Поэтому ходят к нему денег вымогать! Правильно их садят, а то потом и к самому пойдут.

0  0
7.09.2018 09:36
Мимопроходящий

Золотой ты человек! Игорь Иванович.

0  0
7.09.2018 10:01
- гость -

Уж не знай какой он человек, может и неплохой, но
видно что нефть торгуется по 76 руб, а доллар и евро лезут вверх,
а рубль падает...
Где справедливость???

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