Фото: livejournal.com
Игорю Ивановичу Сечину, который в настоящее время является одним из самых влиятельных людей России, 7 сентября исполняется 58 лет.
Действующий глава одной из крупнейших в России энергетических корпораций "Роснефть" успел поработать в аппарате мэрии Санкт-Петербурга, заместителем руководителя президентской администрации, вице-премьером федерального правительства.
Его нередко называют первым по влиянию человеком после Владимира Путина. В день рождения Сечина портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку любопытных фактов о нем.
- У Игоря Ивановича есть сестра-двойняшка Ирина, с которой он учился в школьные годы в одном классе;
- По образованию Игорь Сечин является филологом-романистом, преподавателем португальского и французского языков. Он окончил филфак Ленинградского государственного университета;
- Во время службы в армии Игорь Сечин был переброшен из Туркмении в Анголу, где шла гражданская война. В Африке он был переводчиком в группе советников из СССР. В общей сложности в горячих точках Африки провел около четырех лет;
- Длительное время Сечин работал в мэрии Санкт-Петербурга, где трудился и Владимир Путин. После поражения Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга 3 июля 1996 года Путин подал в отставку, и Игорь Сечин последовал за ним;
- 28 апреля 2014 года в отношении Сечина правительством США введены ограничительные санкции. Санкции не касаются компании "Роснефть", однако прямые деловые контакты с Игорем Ивановичем, как частным лицом, для граждан США запрещены;
- У Игоря Сечина есть дочь Инга и сын Иван;
- Первая жена Игоря Ивановича – Марина Сечина – является успешной бизнесвумен. По данным прессы, она сохраняет с бывшим мужем хорошие деловые отношения;
- В 2011 году Сечин женился во второй раз. По имеющейся информации, его супругу зовут Ольга. По данным на 2016 год, она являлась сотрудницей "Газпромбанка";
- Сечин весьма редко общается с журналистами, и поэтому его называют достаточно закрытым управленцем;
- Игоря Сечина принято считать одним из ближайших доверенных лиц Владимира Путина, лично преданным президенту человеком.
Впервые данный материал вышел на портале Amic.ru 7 сентября 2017 года
Комментарии
А вы знаете, что Игорь Иванович своим тяжким трудом зарабатывает жалкие 516 000 рублей в день?
Как мы раньше жили без этого талантливого переводчика и успешного нефтяника?
Ясенпень, что жена Игоря Ивановича - успешная бизнесвумен, как и Нарусова, Собчак и иже с ними
А министры то не знают! Поэтому ходят к нему денег вымогать! Правильно их садят, а то потом и к самому пойдут.
Золотой ты человек! Игорь Иванович.
Уж не знай какой он человек, может и неплохой, но
видно что нефть торгуется по 76 руб, а доллар и евро лезут вверх,
а рубль падает...
Где справедливость???