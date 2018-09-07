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Игорю Ивановичу Сечину, который в настоящее время является одним из самых влиятельных людей России, 7 сентября исполняется 58 лет.

Действующий глава одной из крупнейших в России энергетических корпораций "Роснефть" успел поработать в аппарате мэрии Санкт-Петербурга, заместителем руководителя президентской администрации, вице-премьером федерального правительства.

Его нередко называют первым по влиянию человеком после Владимира Путина. В день рождения Сечина портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку любопытных фактов о нем.

У Игоря Ивановича есть сестра-двойняшка Ирина, с которой он учился в школьные годы в одном классе;

По образованию Игорь Сечин является филологом-романистом, преподавателем португальского и французского языков. Он окончил филфак Ленинградского государственного университета;

Во время службы в армии Игорь Сечин был переброшен из Туркмении в Анголу, где шла гражданская война. В Африке он был переводчиком в группе советников из СССР. В общей сложности в горячих точках Африки провел около четырех лет;

Длительное время Сечин работал в мэрии Санкт-Петербурга, где трудился и Владимир Путин. После поражения Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга 3 июля 1996 года Путин подал в отставку, и Игорь Сечин последовал за ним;

28 апреля 2014 года в отношении Сечина правительством США введены ограничительные санкции. Санкции не касаются компании "Роснефть", однако прямые деловые контакты с Игорем Ивановичем, как частным лицом, для граждан США запрещены;

У Игоря Сечина есть дочь Инга и сын Иван;

Первая жена Игоря Ивановича – Марина Сечина – является успешной бизнесвумен. По данным прессы, она сохраняет с бывшим мужем хорошие деловые отношения;

В 2011 году Сечин женился во второй раз. По имеющейся информации, его супругу зовут Ольга. По данным на 2016 год, она являлась сотрудницей "Газпромбанка";

Сечин весьма редко общается с журналистами, и поэтому его называют достаточно закрытым управленцем;

Игоря Сечина принято считать одним из ближайших доверенных лиц Владимира Путина, лично преданным президенту человеком.

Впервые данный материал вышел на портале Amic.ru 7 сентября 2017 года